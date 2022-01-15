Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев прокомментировали ситуацию с Новаком Джоковичем, который не может доказать, что имеет право играть на Australian Open.

«Из того, что я знаю, если у него есть легальный медотвод, позволяющий находиться в этой стране и делать то, что он хочет, то он должен играть. Если медотвод является недействительным или что-то другое является недействительным, то, что же, любая страна может запретить тебе въезд», – сказал Медведев.

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По словам Зверева, он никогда не скажет о Новак ничего плохого и не думает, что серб положился бы на удачу и поехал в Австралию, если бы не получил разрешение на въезд.

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«Если тебе дали визу, ты думаешь, что сыграешь. Новак – очень крупная фигура, мировая суперзвезда. Наверное, люди думают, что могут раздуть большую историю только потому, что это Новак. Власти должны были четче сообщить о своих требованиях. Не очень справедливо, что человек уже приехал, а теперь ему не дают играть. Если он все же сыграет, то будет фаворитом. Это просто факт. Но многие другие ребята показали, что сейчас хорошо играют, показали себя в прошлом году. Нужно говорить о Медведеве, Циципасе, которые последние годы выступают очень хорошо. Я тоже классно провел вторую половину прошлого сезона. Сейчас я тренировался с Рафой, и он снова невероятно играет. В сетке много парней, которые могут сделать турнир очень интересным», – считает Зверев.

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Джокович снова оказался под стражей после повторного аннулирования визы. В воскресенье Новака ждет заседание федерального суда.

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