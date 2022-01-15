Японская теннисистка Наоми Осака поделилась мнением о скандале вокруг Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.

«Если честно, как по мне, в каком-то смысле неважно, что я думаю. Даже если скажу, что думаю, одни говорят одно, другие – другое. Я знаю, что мнение одного человека ничего не изменит, а только вызовет споры. Думаю, что это досадная ситуация. Он такой выдающийся игрок, и будет немного печально, что впоследствии кто-то может запомнить его в таком свете. Но еще я думаю, что ни от теннисистов, а от правительства зависит, как Австралия с этим разберется», – сказала Осака.

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Джокович снова оказался под стражей после повторного аннулирования визы. В воскресенье Новака ждет заседание федерального суда.

Источник: WTA.

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