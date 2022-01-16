17 января в Мельбурне стартует долгожданный первый «Шлем» нового сезона – Australian Open. Благодаря эмоциональному разбирательству с Новаком Джоковичем и высылке первой ракетки с континента турнир уже получил статус исключительного. Например, Рафаэль Надаль впервые выступит на «ТБШ», где не будет ни Федерера, ни Новака. А если испанец не выиграет титул, то у Мельбурна гарантированно будет новый чемпион.

Неплохие шансы завоевать трофей у теннисистов из России. В мужской сетке страну представят четверо: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. В женской части надежд на титул значительно меньше, но никто не исключает повторения ситуации «Ролан Гаррос-2021», когда до финала дошла Анастасия Павлюченкова. Кто блеснет на этот раз?

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Станет ли Медведев первым в мире после АО?

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Власти Австралии упростили Даниилу задачу по восхождению на вершину рейтинга. После исключения Новака Джоковича, которому предстояло защищать в Мельбурне титул и 2000 очков, Медведев может стать номером один уже зимой, хотя Шамиль Тарпищев предсказывал, что это произойдет ближе к лету. Но для этого Даниилу нужно взять в Австралии трофей (равно второй «ТБШ» в карьере).

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Шансы на такой исход действительно велики и были бы высоки даже при участии Новака. Медведев попал в нижнюю половину сетки, где у него не так много реальных конкурентов: Зверев, Надаль, а еще непростые Хуркач, Берреттини и Алькарас попали в другую часть. У Даниила на пути в финал может возникнуть пара сложных матчей (опять же с учетом того, как выступят эти соперники). Во втором круге у русского топа реальна встреча с вечно мотивированным дома Кирьосом (впрочем, тот сыграет после ковида и долгой паузы без матчей), в четвертьфинале с кем-то из пары Рублев/Оже (но оба сильно проигрывают Дане в личках), а в 1/2 – с Циципасом или Синнером.

И все-таки ожидания от Медведева высоки, тем более сам он излучает оптимизм. «В теннисе случаются взлеты и падения, но я хочу сказать, что после US Open стал гораздо более уверенным в себе – причем как на корте, так и за его пределами. И здесь, в Австралии, я чувствую себя намного увереннее, чем в прошлом году в плане понимания своей игры, своих возможностей, но это не гарантирует победы», – как всегда дипломатично высказался Даниил. Кстати, главным фаворитом АО его уже нарекли и букмекеры: победа Медведева оценивается коэффициентом чуть выше двойки.

Единственное, что может помешать Даниилу сместить Новака даже после возможной победы – решение ATP. Так как в 2021-м Australian Open проводился в феврале, то очки за турнир должны списаться у всех теннисистов 21 числа будущего месяца. Именно тогда Медведев сможет стать первой ракеткой. Однако пока на сайте ATP висит информация, что списание и начисление очков произойдет в срок – сразу после окончания турнира.

Стоит ли ждать многого от Рублева?

Андрей проведет в Мельбурне первый матч в году. В середине декабря вторая ракетка России выступил на выставочном турнире в Абу-Даби, который выиграл, но после заболел коронавирусом. Подготовка Рублева к «Шлему» получилась максимально смазанной: он отсидел положенный срок в изоляции, пропустил ATP Cup и выйдет на матч первого круга против Джанлуки Магера без боевой практики.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Но ожидать от Андрея прорыва на «Шлеме» не стоит не только по этой причине. Несмотря на попадание в нижнюю половину сетки, его путь получится очень тяжелым: в третьем круге ждет Марин Чилич, в четвертом – набравший ход Оже-Альяссим, в четвертьфинале – биг-босс турнира и самый тяжелый соперник для Андрея – Даниил Медведев. Вероятно, успехом для Рублева станет повторение прошлогоднего результата, когда он в 1/4 вылетел как раз от Медведева.

Повторит ли подвиг 2021-го Карацев?

Удивительно, как мощно влетел в новый сезон Аслан, хотя он тоже успел переболеть коронавирусом и побывать на карантине. В январе 2021-го он стоял за пределами первой сотни (был 113-м) и начинал Australian Open из квалификации, а в этом уверенно держится в топ-15 рейтинга, взял титул в Сиднее и считается 14-м фаворитом Australian Open с небольшим отставанием от Хуркача, Шаповалова и Рууда.

Карацев показал отличную физику против Кечмановича, Сонего, Эванса и Маррея. Российскому номер три очень подходят австралийские корты, на которых он особенно хорошо управляет игрой и может манипулировать соперниками с помощью резких и точечных ударов.

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Хотя Аслан действительно находится в тонусе и будет опасен для любого игрока из верхней половины, повторить трип до полуфинала ему будет куда сложнее, чем год назад. Во-первых, на него теперь будут настраиваться по-особенному, а, во-вторых, сетка этого розыгрыша намного тяжелее прошлогодней. В 2021-м он играл в 3-м круге со Шварцманом, в 4-м – с Оже-Альяссимом, а в этом может столкнуться с Хуркачем и далее – с Надалем.

Хачанов vs Надаль. Будет ли сенсация?

Как и остальные игроки из России, Карен достаточно успешно стартовал в 2022-м: выиграл три матча в Аделаиде и уступил лишь в финале Гаэлю Монфису, а на следующей неделе обыграл Магера, но не справился с в четвертьфинале с будущим финалистом Артуром Риндеркнехом.

«Моя главная цель – быть в топ-10, мне недостаточно быть в топ-20, – сам Карен настроен на 2022-й очень серьезно. – Знаю, что мне нужно сделать, чтобы быть там и чувствую, что принадлежу к этой группе. Я очень мотивирован, приложил много усилий за эти последние недели и продолжу прикладывать в ближайшие недели». У Хачанова действительно есть все для того, чтобы стоять выше нынешней 30-й строчки. Нужно лишь побороть психологические проблемы: в прошлом году Карен слишком часто отдавал равные матчи или те, в которых вел с преимуществом в сет. Чаще всего на результат влияла нервозность теннисиста.

Карен Хачанов и Гаэль Монфис на награждении в Аделаиде Фото: Getty Images

Проверить свою физическую и психологическую устойчивость, а также подтвердить претензию на топ-10 Хачанову предстоит уже в третьем круге АО – там его в случае побед над Кудлой и кем-то из пары Бонци/Гожовчик будет Рафа Надаль (конечно, если сам обыграет Джирона и, скорее всего, переживающего лучший период в карьере Коккинакиса). Матч Карена против 20-кратного победителя «ТБШ» станет самым интересным для фанатов на этой стадии.

Кто потащит Россию у женщин?

Если судить строго по тому, как девушки стартовали в новом сезоне, хедлайнером от России должна выступить Дарья Касаткина. На двух турнирах в Мельбурне и Сиднее она добралась до полуфиналов, а ее жертвами пали Киз, Кенин, Мертенс и Мугуруса. Составить конкуренцию Анисимовой и Бадосе у Даши не получилось: против девушек с агрессивной игрой экс-теннисистка топ-10 по-прежнему испытывает сложности. Но в целом впечатление от игры и заряженности Касаткиной только положительное.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Остальным девушкам старт сезона дался значительно тяжелее, хотя к Кудерметовой это относится в меньшей степени – все-таки она играла в финале Мельбурна, где проиграла Халеп. Но уровень ее соперниц нельзя сопоставить с теми, которых победила Касаткина, поэтому оценить уровень подготовки Вероники сложнее. Александрова, Самсонова, Потапова, Грачева, Звонарева и Павлюченкова – загадки, особенно последняя. Анастасия провела предсезонку на карантине и еще официальных матчей не играла.

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