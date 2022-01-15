Турнир

Мэйджор в Австралии стартует 17 января. Турнир продлится две недели, женский финал состоится 29 января, мужской – 30 января. Решающие матчи пройдут в Мельбурне на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Призовой фонд составит 54 миллиона долларов. С 17 по 30 января синоптики обещают в Мельбурне от +18 до +28 градусов тепла.

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Теннис Подписка на Eurosport стала доступнее! Месяц спорта всего за 149 рублей 12/01/2022 В 17:08

Australian Open пройдет по олимпийской системе с матчами навылет. Кроме одиночных мужского и женского разрядов, титулы разыграют среди пар — женских, мужских и смешанных. В одиночных разрядах сыграют по 128 теннисистов в каждой сетке, в парах – по 64 дуэта. Мужчины традиционно будут играть партии из пяти сетов (или до трех побед), женщины и пары – из трех сетов (или до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин) будет назначаться супертай-брейк до 10 очков (а не до семи, как во всех прочих сетах).

Освещение турнира и трансляции

Игры покажут на телеканалах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport Gold. Также в полном объеме поединки на 15 кортах можно увидеть на Eurosport Player, подписка на который снижена до 149 рублей в месяц ! Кроме того, планируется выход передачи «Матчбол» с итогами игрового дня, превью следующих игр, эксклюзивными сюжетами и интервью ежедневно в 13:00 (мск).

Комментаторы

Любители тенниса отлично знают имена комментаторов Eurosport: Александр Каливод, Кирилл Дышловой, Николай Саприн, Александр Собкин, Вадим Кольцов, Сергей Дерябкин, Софья Авакова, Сергей Горбунов и Роман Комин.

Помогать зрителю разбираться в тонкостях будут неподражаемые эксперты – Анна Чакветадзе, Екатерина Бычкова и Анастасия Мыскина.

Российские участники и фавориты

Аслан Карацев Фото: Getty Images

В матчах основного раунда Australian Open-2022 примут участие следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Среди фаворитов стоит отметить немца Александра Зверева, грека Стефаноса Циципаса, испанца Рафаэля Надаля. До сих пор нет определенности по участию главного фаворита – первой ракетки мира Новака Джоковича, у которого возникли визовые проблемы.

Из российских девушек заявлены Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачева, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарева и Людмила Самсонова. Зарубежные фавориты – австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, испанка Гарбинье Мугуруса.

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