Федеральный суд Австралии отклонил прошение Новака Джоковича оценить законность аннулирования визы. Решение об отмене визы принял министр иммиграции Алекс Хоук. Дело рассматривала судебная коллегия из трех человек.
Главный судья Джеймс Оллсоп постановил отклонить ходатайство Джоковича и взыскать с него денежную сумму за судебные издержки. Новаку не удалость получить австралийскую визу, и в ближайшее время он будет депортирован, сообщает журналист Бен Ротенберг в твиттере. Также теперь Новаку на три года закроют въезд в Австралии. Australian Open – главный турнир в карьере серба, здесь он выиграл 9 из своих 20 мэйджоров.
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