«Проклятые наручники! Как же больно», – стонал теннисист Роско Таннер. Победитель Australian Open и финалист Уимблдона изнывал от жары и ужасных условий в тюремном автобусе, который в середине 1990-х на протяжении недели плелся по пыльным дорогам Калифорнии. Столько времени составила доставка Таннера и других преступников в тюрьму Фолсом. По дороге им не снимали браслеты и пичкали бигмаками – укусить фастфуд можно было лишь под определенным углом. В моменты приема пищи Роско рычал от боли, вспоминая ужин с принцем Ренье на французской Ривьере и обед с Рональдом Рейганом в Белом доме после славных теннисных побед.

Наручники так натерли левое запястье Таннера, что на нем появилась сыпь – болячка не проходила несколько лет и причиняла большой дискомфорт. В 1970-х эта рука наводила страх на теннисную элиту и качала трофеи высшей пробы. Роско строил игру от сумасшедшей подачи, благодаря которой обзавелся прозвищем Ракета и целых 26 лет удерживал рекорд скорости. В 1974-м он в одном из матчей US Open так влупил по мячу, что на сетке лопнул трос, а четыре года спустя на турнире во Флориде послал мяч со скоростью 246 км/ч. Это достижение только в 2004-м на четыре километра перекрыл Энди Роддик.

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Технику подачи с невысоким подбросом Роско разработал в детстве в поместье отца-юриста. Он тренировался на падавших с дерева листьях – они превращались в пыль после соприкосновения с ракеткой. Отец-миллионер пообещал сыну подарить автомобиль за победу хотя бы в одном турнире. «В 1967 году я выиграл четыре турнира, но получил только один автомобиль – подержанный белый Pontiac Tempest», – сокрушался Таннер.

Теннисист стал профессионалом в 1972-м и сразу же пробился в четвертьфинал US Open. Дальше были два подряд полуфинала Уимблдона и, наконец, первый «Шлем» – в финале Australian Open-1977 Роско сокрушил в трех сетах Гильермо Виласа. Большой успех принес светловолосому чемпиону не только славу, но и внимание спонсоров – благодаря контрактам с adidas и другими топами спортивной индустрии он стал зарабатывать под миллион долларов в год.

Роско мог подняться на еще более высокий уровень, одолей он в финале Уимблдона 1979 года короля травы Бьорна Борга. Американец вел 2:1 по сетам, но все же проиграл встречу, которую впервые в прямом эфире показывали в США. Спустя несколько месяцев подаван отомстил Боргу в четвертьфинале родного US Open, но путь к трофею в следующем раунде прервал лучший друг шведа Витас Герулайтис. «С интервалом в два дня я показал лучшую и худшую игру в карьере», – грустил Таннер в автобиографии.

Финал Уимблдона-1979. Бьорн Борг – Роско Таннер Фото: Imago

Улыбчивый и обаятельный Роско сверкал не только на корте. Идеальные манеры, неповторимый шарм и харизма помогали парню располагать к себе людей. Особенным вниманием теннисист пользовался у женщин – его друг Артур Эш сравнивал Таннера с футболистом Джорджем Бестом по части успехов в любовных делах. «Секрет прост: я всегда говорил окружающим то, что они хотели услышать», – объяснил чемпион. Этот талант особенно пригодился ему после окончания карьеры в 1984 году из-за хронической травмы локтя.

Таннеру предлагали работу теннисным аналитиком на ESPN, но это не соответствовало его высоким амбициям. Теннисист переехал из Калифорнии в Теннесси, купил 130 акров леса и начал строительство центра Tanner Tennis Lodge со 140 гостиничными номерами, спа, озером и первоклассным рестораном. За карьеру Роско заработал 1,7 млн долларов призовых и около пяти миллионов от спонсорских контрактов, но почти все спустил на женщин и развлечения. Поэтому мечта о сети теннисных курортов, как он называл проект, быстро испарилась – закончились деньги.

Роско Таннер с женой на Уимблдоне в 1987 году в качестве почетного гостя Фото: Getty Images

Таннер обратился за помощью к теннисным друзьям с просьбой одолжить денег, аккумулировал около 100 тысяч долларов, но деньги ушли на любовниц, отдых с семьей на Каймановых островах и покупку нового автомобиля. Борг, Макинрой и другие приятели Роско потеряли деньги, а сам он в середине 1990-х был признан банкротом.

Год спустя нисходящую траекторию Ракеты еще больше прогнул скандал с отцовством. В суд на теннисиста подала манекенщица Конни Романо, с которой Роско провел незабываемую ночь на Манхэттене в 1992-м. Плодом той страсти стало рождение девочки, а тест ДНК подтвердил отцовство спортсмена. «Дорогая, меня в тот день накачали наркотиками, я ничего не помню», – врал Таннер жене. Брак в итоге распался, а теннисист согласился выплатить Конни 50 тысяч долларов за внесудебное урегулирование дела.

Роско Таннер на Уимблдоне-1976 Фото: Eurosport

Денег на выплату этой суммы у теннисиста не было, поэтому он полтора года скрывался от властей, а когда угодил в тюрьму, был вынужден продать два своих самых ценных трофея – за победу в Мельбурне и Кубке Дэвиса-1981. Роско обещал родным образумиться, но вместо этого первым делом после выхода из тюрьмы отправился на Гавайи, где женился на очередной любовнице Маргарет Барна. На курорте паре очень понравилась яхта Wellcraft, и любивший широкие жесты теннисист сказал возлюбленной: «Хочешь, чтобы она была твоей?»

Хозяин запросил за судно 39 тысяч долларов, и тогда Таннер поступил в духе героя его любимого фильма «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо ди Каприо в главной роли. Теннисист подделал чек и вскоре после медового месяца угодил в тюрьму. Он провел за решеткой 13 месяцев, но жить по средствам так и не научился. Он устроился тренером в теннисный центр во Флориде и в 2008 году еще раз попал в тюрьму за поддельный чек, которым гасил алименты. Отсидев еще полтора года, Роско решил, что лучшим решением будет уехать в Европу.

Роско Таннер в 1995 году Фото: Getty Images

На другом конце света он тренировал во Франции, играл за клубную команду в Германии, пока владелец той самой яхты не затребовал экстрадиции афериста на родину. «Перед отправкой в США меня поместили в тюрьму в Карслуэ, – признался теннисист. – Я был полностью сломлен и опустошен, не понимал, как мог настолько опуститься. В тот момент я бессознательно щелкал пультом от телевизора и остановился на христианском канале. Шла проповедь, и тогда я опустился на колени, покаялся и начал молить бога о прощении».

На следующий день Таннер обнаружил, что долго мучавшая сыпь на руке прошла, и он начал искать прощение в прочтении Библии. Еще полтора года в тюрьмах Флориды и Нью-Джерси он считает блажью – там он смог уединиться и проникнуться священным писанием. «Я драил туалеты и улыбался от чувства облегчения», – признался теннисист.

После выхода из тюрьмы Роско устроился тренером в клуб Laguna Racket Club в Калифорнии и восстановил отношения с Маргарет, пятью дочерьми и даже отцом. Он ни разу не позвонил ему, когда испытывал проблемы, и попросил у него прощения за слабость и гордыню. Общая сумма долгов теннисиста составила 400 тысяч долларов, но он разработал план их погашения с помощью участия в ветеранских турнирах.

К 2018 году Роско погасил половину долга и открыл собственный теннисный тренировочный лагерь. В 70 лет он все так же полон энергии и относится к прошлому с иронией. Каждый вечер он заказывает бигмак, порцию картошки фри и кайфует от того, что уже много лет может наслаждаться едой без надзирателей, наручников и боли.

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