Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира в случае победы на Australian Open. Медведев играл в финале турнира в 2021-м и уступил Новаку Джоковичу, который не сможет принять защитить титул – в воскресенье 16 января суд отклонил апелляцию серба на аннулирование визы.
На данный момент у Джоковича 11015 рейтинговых очков, у Медведева – 8935. Серб гарантированно потеряет 2000 очков 31 января. Даниил в случае победы в финале 30 января добавит к нынешним баллам еще 800. В этом случае у него будет 9735 очков, и он станет первой ракеткой мира. Кроме того, шанс возглавить мировой рейтинг в случае победы на турнире получил Александр Зверев, выступающий за Германию.
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