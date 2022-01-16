Арена Рода Лэйвера
Татьяна Мария (Германия) – Мария Саккари (Греция, 5) – начало не ранее 3:00 (мск)
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Мария Камила Осорио (Колумбия) – Наоми Осака (Япония, 13)
Теннис
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Маркос Гирон (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 6) – начало не ранее 6:00 (мск)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Леся Цуренко (Украина) – начало не ранее 11:00 (мск)
Александр Зверев (Германия, 3) – Даниэль Альтмайер (Германия)
Александр Зверев
Фото: Getty Images
Арена Маргарет Корт
Фиона Ферро (Франция) – Элина Свитолина (Украина, 15) – начало не ранее 3:00 (мск)
Брэндон Накасима (США) – Маттео Берреттини (Италия, 7)
Цян Ван (Китай) – Кори Гауфф (США)
Фелисиано Лопес (Испания) – Джон Миллман (Австралия) – начало не ранее 11:00 (мск)
Айла Томлянович (Австралия) – Паула Бадоса (Испания, 8)
Джон Кейн Арена
Ласло Джере (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада, 14) – начало не ранее 3:00 (мск)
Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Егор Герасимов (Белоруссия)
София Кенин (США, 11) – Мэдисон Киз (США) – начало не ранее 9:00 (мск)
Джауме Мунар (Испания) – Аслан Карацев (Россия, 18)
Киа Арена
Белинда Бенчич (Швейцария, 22) – Кристина Младенович (Франция) – начало не ранее 3:00 (мск)
Гаэль Монфис (Франция, 17) – Федерико Кориа (Аргентина)
Кэмерон Норри (Великобритания, 12) – Себастьян Корда (США)
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Андреа Петкович (Германия) – начало не ранее 9:00 (мск)
1573 Арена
Арианне Хартоно (Нидерланды) – Аманда Анисимова (США) – начало не ранее 3:00 (мск)
Карен Хачанов (Россия, 28) – Денис Кудла (США)
Онс Жабер (Тунис, 9) – Нурия Парризас (Испания) – начало не ранее 7:00 (мск)
Сальваторе Карузо (Италия) – Миомир Кечманович (Сербия) – начало не ранее 9:00 (мск)
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Корт № 3
Александар Вукич (Австралия) – Ллойд Харрис (ЮАР, 30) – начало не ранее 3:00 (мск)
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Брингл (США)
Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) – Панна Удварди (Венгрия) – начало не ранее 7:00 (мск)
Янник Ханфманн (Германия) – Танаси Коккинаккис (Австралия) – начало не ранее 9:00 (мск)
Корт № 5
Раду Албот (Молдавия) – Иосихито Нисиока (Япония) – начало не ранее 3:00 (мск)
Тереза Мартинкова (Чехия) – Лорен Дэвис (США)
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США, 21)
Оскар Отте (Германия) – Чжуньсин Цзэн (Тайвань) – не ранее 8:00 (мск)
Корт № 6
Анастасия Потапова (Россия) – Камила Джорджи (Италия, 30) – начало не ранее 3:00 (мск)
Сара Соррибес (Испания, 32) – Кирстен Флипкенс (Германия)
Томас Этчеверри (Аргентина) – Пабло Каррено (Испания, 19)
Таллон Грикспур (Нидерланды) – Фабио Фоньини (Италия) – начало не ранее 8:00 (мск)
Корт № 7
Карлос Алькарас (Испания, 31) – Алехандро Табило (Чили) – начало не ранее 3:00 (мск)
Джеймс Дакуорт (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция)
Виктория Кужмова (Словакия) – Сию Ван (Китай)
Сайсай Джэн (Китай) – Мартина Тревисан (Италия)
Корт № 8
Александра Саснович (Белоруссия) – Циньвень Жен (Китай) – начало не ранее 3:00 (мск)
Диана Парри (Франция) – Марта Костюк (Украина)
Корентен Муте (Франция) – Люка Пуй (Франция)
Петра Майтич (Хорватия) – Джил Тайхманн (Швейцария)
Александра Саснович
Фото: Getty Images
Корт № 12
Хольгер Руне (Дания) – Сунву Квон (Южная Корея) – начало не ранее 3:00 (мск)
Александр Бублик (Казахстан) – Эрнесто Эскобедо (США)
Габриэла Рузе (Румыния) – Джасмине Паолине (Италия)
Корт № 13
Факундо Баньис (Аргентина) – Кристиан Гарин (Чили, 16) – начало не ранее 3:00 (мск)
Вероника Кудерметова (Россия) – Клэр Лю (США)
Донна Векич (Хорватия) – Элисон Риске (США) – начало не ранее 7:00 (мск)
Райлли Опелка (США, 23) – Кевин Андерсон (ЮАР) – начало не ранее 9:00 (мск)
Корт № 14
Мартон Фучович (Венгрия) – Душан Лайович (Сербия) – начало не ранее 3:00 (мск)
Марина Заневская (Бельгия) – Кая Юван (Словения)
Никола Милоевич (Сербия) – Маккензи Макдональд (США)
Грэт Миннен (Бельгия) – Жаклин Кристиан (Румыния)
Корт № 15
Бенджамин Бонци (Франция) – Петер Гоёвчик (Германия) – начало не ранее 3:00 (мск)
Бернарда Пера (США) – Екатерина Александрова (Россия)
Доминик Кёпфер (Германия) – Карлос Табернер (Испания)
Екатерина Александрова
Фото: Getty Images
Корт № 16
Юлия Путинцева (Казахстан) – Армони Тан (Франция) – начало не ранее 3:00 (мск)
Стефан Козлов (США) – Иржи Веселы (Чехия)
Варвара Грачева (Россия) – Лючия Бронцетти (Италия)
Сэм Куэрри (США) – Лоренцо Сонего (Италия, 25)
Корт № 17
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания) – начало не ранее 3:00 (мск)
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Кристина Букса (Испания)
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Алена Остапенко (Латвия)
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Томми Пол (США)
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