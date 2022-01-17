Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу запрещен въезд в страну в течение трех лет после аннулирования визы.
«Виза Джоковича была аннулирована министром иммиграции Хоуком. Федеральный суд поддержал это решение, поэтому Новаку будет запрещен въезд в страну на три года», – заявила Эндрюс в интервью Today Show.
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Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон дал надежду, что у первой ракетки мира все-таки появится шанс на посещение страны раньше, чем через 3 года.
Теннис
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«Запрет на въезд будет действовать в течение трех лет, но при определенных обстоятельствах у Джоковича будет возможность вернуться в страну. Его случай будет рассмотрен, когда придет время», – сказал Моррисон.
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Источник: Daily Mail
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