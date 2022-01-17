17 января ATP и WTA обновили рейтинги. Список лучших теннисистов по-прежнему возглавляют серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.

В топ-5 мужского рейтинга лишь одно изменение – Рафаэль Надаль обошел Андрея Рублева и переместился шестого на пятое место. Есть перемены и в первой десятке: итальянец Янник Синнер опередил поляка Хуберта Хуркача и замкнул топ-10.

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Аслан Карацев после победы на турнире в Сиднее взлетел сразу на пять позиций и теперь занимает 15-е место. Это лучший результат в карьере российского теннисиста. Даниил Медведев сохранил вторую позицию в рейтинге ATP, Карен Хачанов остался 30-м.

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Рейтинг ATP за 17 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11015 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 8935;

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7970;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6540;

5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875;

6 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4785;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4603;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4155;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3608;

10 (11). Янник Синнер (Италия) – 3390.

...

15 (20). Аслан Карацев (Россия) – 2553...

30 (29). Карен Хачанов (Россия) – 1726...

146 (167). Роман Сафиуллин (Россия) – 478.

В топ-10 женского рейтинга сразу несколько изменений: испанка Паула Бадоса выиграла третий титул в карьере на турнире в Сиднее и поднялась с девятого места на шестое. Мария Саккари из Греции опустилась на восьмую позицию, а Ига Швёнтек из Польши – на девятую. Топ-5 рейтинга WTA остался без изменений.

Дарья Касаткина поднялась в рейтинге на 3 позиции – с 26-й на 23-ю. На турнире в Сиднее российская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Пауле Бадосе.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Рейтинг WTA за 17 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7111 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5698;

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5425;

4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5213;

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4582;

6 (9). Паула Бадоса (Испания) – 4264;

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4231;

8 (6). Мария Саккари (Греция) – 4071;

9 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 3916;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3500.

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 29686

...

23 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 2360...

32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) – 1695...

37 (39). Людмила Самсонова (Россия) – 1577...

45 (40). Екатерина Александрова (Россия) – 1356...

68 (67). Анастасия Потапова (Россия) – 1015...

78 (79). Варвара Грачева (Россия) – 907...

91 (85). Вера Звонарева (Россия) – 846.

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