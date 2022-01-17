Эмма Радукану приехала всего лишь на третий турнир «Большого шлема», а Australian Open для молодой британки станет и вовсе первым в карьере. От этого строить какие-то предположения о ее выступлении особенно сложно.

После триумфа на US Open Эмма сыграла лишь шесть матчей, из которых выиграла всего два. Единственная встреча в 2022 году (против Елены Рыбакиной в Сиднее) закончилась убийственными 0:6, 1:6 за 56 минут. Форма Радукану вызывает огромные вопросы, и вылет в первом круге не окажется чем-то неожиданным, но есть ощущение, что он ей может только помочь.

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Радукану после US Open – главная селеба женского тенниса. Буквально сразу за финалом против Лейлы Фернандес последовали восхищения от коллег-теннисистов и других неравнодушных, миллионы подписчиков в соцсетях и рекламные контракты. Вылететь сейчас – выдохнуть и продолжить развитие с меньшим уровнем интереса к своей персоне.

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Радукану была невероятна в самом молодом финале. Вот лучшие моменты

Вспомните, что Радукану на момент триумфа на US Open было всего 18, и оцените, в какой инфопоток она попала сразу после турнира:

на ее банковский счет упало больше 3 млн долларов;

после финала ее поздравила королева Елизавета II;

британская почта в течение недели после финала наносила на конверты штемпель, посвященный ее победе;

инстаграм Эммы добавил за 2 недели больше миллиона подписчиков и перевалил отметку в 2 млн фолловеров – она стала всего лишь пятой действующей теннисисткой с такими цифрами;

Эмма стала амбассадором модного дома Dior, ювелирного бренда Tiffany & Co, производителя воды Evian, авиакомпании British Airways и оператора сотовой связи Vodafone;

снялась для Vogue;

сыграла в теннис с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон;

лондонский аквариум назвал в честь Радукану пингвина;

Эмма стала «Новичком года» по версии WTA;

ее признали спортсменом года в Великобритании по версии BBС;

стала самым молодым кавалером Ордена Британской империи.

Радукану сыграла в теннис с Кейт Миддлтон

Список далеко не полный, но и его достаточно, чтобы разбалансировать психику молодой спортсменки, причем несколько раз.

Причины огромного интереса спонсоров к Радукану очевидны – она идеально подходит новому времени. Она мультикультурна, как Наоми Осака (мама – китаянка, папа – румын, родилась в Канаде, а играет за Британию), и мила, как Мария Шарапова, а еще у них один и тот же агент. Уже этих двух факторов было бы достаточно для того, чтобы полюбиться миллионам, но Радукану еще и очень разносторонне развитая девушка. В детстве она занималась балетом, плаванием, верховой ездой, гольфом, картингом и мотокроссом, а отец привил ей интерес к проектированию и строительству. В школе Эмма кайфовала от экономики, а еще отмечала важность образования, несмотря на теннисные успехи:

«Конечно, я хотела быть профессиональной теннисисткой, стабильно проводить турниры, играть «Шлемы», мечтала о победе. Но я продолжала учиться. Образование всегда было важной частью моей жизни, во многом помогло и давало запасной вариант на случай, если теннис не пойдет или случится какая-нибудь травма».

Эмма Радукану Фото: Getty Images

С таким идеальным бэкграундом Эмма просто не могла не привлечь кучу брендов. Теперь важно грамотно распорядиться полученными деньгами и не потерять голову. Есть сразу несколько предпосылок, почему Радукану справится. Во-первых, у нее требовательные родители. Даже после победы на US Open они отчитали дочь за жалобы на усталость, а еще заставляют чемпионку ездить на общественном транспорте. Во-вторых, Эмма и сама здраво рассуждает в столь юном возрасте:

о популярности : «Знаю, это безумие. Я не осознаю эти цифры, но очень благодарна, что кому-то интересно следить за мной. Не считаю себя такой уж интересной, но все равно это круто»;

: «Знаю, это безумие. Я не осознаю эти цифры, но очень благодарна, что кому-то интересно следить за мной. Не считаю себя такой уж интересной, но все равно это круто»; о деньгах за US Open : «Если честно, я оставлю это на усмотрение родителей и команды. Я концентрируюсь на любимом деле – на соревнованиях. Они смогут позаботиться об этом за меня. Нет, я пока не ходила по магазинам»;

: «Если честно, я оставлю это на усмотрение родителей и команды. Я концентрируюсь на любимом деле – на соревнованиях. Они смогут позаботиться об этом за меня. Нет, я пока не ходила по магазинам»; о том, будет ли она фавориткой на Australian Open : «Если я буду в посеве, здорово, но фаворит ли я? Думаю, после одного турнира нельзя назвать меня фаворитом»;

: «Если я буду в посеве, здорово, но фаворит ли я? Думаю, после одного турнира нельзя назвать меня фаворитом»; о реакции на победу: «Я пропустила кучу уровней и этапов становления, когда ты постепенно прокладываешь себе путь. По сути, я перешла от 25-тысячников к «Мастерсам», турнирам 500 и 250. Просто нужно быть терпеливой, не ожидать от себя слишком многого. Можно сказать, я прошла от нуля к вершине! Так что, разумеется, потребуется время, чтобы адаптироваться, но я надеюсь, благодаря упорной работе я смогу это сделать».

Эмма Радукану Фото: Getty Images

В словах Радукану (если поверить, что в жизни она такая же, как в интервью) сквозит понимание своего места. Да, в историю она уже вошла, но теперь намерена двигаться дальше, чтобы не стать еще одной теннисисткой-вспышкой. За последние пять лет появилось сразу одиннадцать новых победительниц мэйджоров, но только троим из них (Осака, Барти и Халеп) удалось повторить успех. Задача Радукану – пережить огромный хайп и пойти по их пути. Возможно, для этого нужно рано вылететь с АО-2022.

Источники: NY Times, WTA Tennis, Daily Mail, BBC, Sky Sports, Guardian.

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