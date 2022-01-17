Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) одобрила вакцину «Спутник V» – теперь путешественники, привитые российской вакциной, смогут въехать на территорию страны.

«На прошлой неделе TGA получила дополнительную информацию, которая доказывает, что «Спутник V» обеспечивает защиту и снижает потенциальную вероятность того, что прибывающий путешественник заразит коронавирусом других находящихся в Австралии людей или сам заболеет инфекцией в острой форме. Вспомогательная информация была основана на опубликованных исследованиях, предоставленных TGA правительством России при содействии посольства Австралии в Москве.

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Признание «Спутник V» расширит возможности возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и элитных спортсменов в нашу страну», – говорится в заявлении TGA.

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При этом ранее в Австралию не впустили российскую теннисистку Наталью Вихлянцеву, которая привилась вакциной «Спутник V» – из-за этого спортсменка была вынуждена пропустить Australian Open и другие турниры в Австралии. Вихлянцева уже прокомментировала решение австралийских властей в твиттере.

«Ребята, у меня для вас потрясающая новость! Вы могли слышать, что этим утром правительство Австралии признало «Спутник V». Лучше поздно, чем никогда», – написала Вихлянцева.

Также сообщалось, что депортированный из Австралии Новак Джокович был готов привиться «Спутником V» для участия в Australian Open. Все, что нужно было сделать правительству страны – лишь признать российскую вакцину. Об этом заявлял отец первой ракетки мира Срджан Джокович, обращаясь к директору Открытого чемпионата Австралии Крейгу Тайли.

«Что такое признанная вакцина, мистер Крейг? Российская вакцина не признана? По нашим критериям распознаются только китайский и русский языки. В либертарианском мире проживает 90 процентов населения мира. Для нас это русский и китайский. Признайте их, и мы с удовольствием проведем вакцинацию», – сказал Срджан Джокович.

Источники: TGA, Sbnation

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