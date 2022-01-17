Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над Маркосом Гироном в первом круге Australian Open высказался о деле первой ракетки мира Новака Джоковича, связанным с депортацией серба из Австралии и пропуском первого «ТБШ» в сезоне.
«В прошлый раз, когда суд вернул Джоковичу визу, я сказал, что он должен играть. Теперь правосудие приняло другое решение. Думаю, что это плохая новость для тенниса. Но это реальность. Считаю, что здесь должны соревноваться лучшие игроки – так будет лучше для всех. Я бы хотел, чтобы Роджер тоже выступал здесь. И мне жаль, что последние полгода я не участвовал в соревнованиях. Но, в конце концов, в мире случается всякое. Жизнь продолжается.
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Я желаю, чтобы Новак справился с этой ситуацией наилучшим образом. Очевидно, он виноват в произошедшем, но он не единственный виновный. Я всегда был чист. Но Открытый чемпионат Австралии уже стартовал, и мы здесь, чтобы играть в теннис», – сказал Надаль.
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Одной депортацией проблемы Джоковича не ограничились: теперь серб не сможет въехать в Австралию на протяжении трех лет.
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Источник: Eurosport Spain
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