Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Australian Open переиграл американца Дениса Кудлу (3:6, 6:3, 6:2, 7:6(2)) и дал эксклюзивное интервью по итогам матча о поддержке болельщиков и предсезонной подготовке. Также Хачанов высказался о ситуации Новака Джоковича, которого депортировали из Австралии из-за въезда невакцинированным.
– Откуда такая поддержка трибун вдруг получилась? За тебя болели персональные фанаты или какая-то тут уже команда, знакомые ребята нашлись?
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– Не знаю, честно говоря. Сам был приятно удивлен. Австралийские фанаты – самые энергичные, в какой-то степени сумасшедшие.
Australian Open
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– У тебя прекрасные два турнира – финал, четвертьфинал перед этим чемпионатом. Как прошла предсезонная подготовка?
– Она была немножко короче в этом году в связи с Кубком Дэвиса. Я отдохнул после Парижа – у меня было две недели выходных. Потом начал тренироваться в Москве дней пять, потом полетел с командой на Кубок Дэвиса, там провел целую неделю, и вторую неделю все играли до конца, и сразу же продолжил тренироваться. Три недели полных было в Дубае и еще неделя в Австралии. Приехал за неделю, чтобы акклиматизироваться.
– Все сложилось нормально, подготовка получилась. Как ощущаешь себя сейчас, в форме?
– Она была чуть короче и в какой-то степени интенсивная, больше упор был на теннис. Я продолжаю работать со своим тренером Хосе Клаветом, испанцем, который полтора года со мной. И опять вернулся Ведран Мартич в мою команду. Я очень рад.
– Нельзя не спросить о ситуации с Новаком.
– Сколько людей, столько и мнений. Кто-то будет делать его виноватым, кто-то защищать. Могу сказать одно: я нейтрален и посередине. Если брать во внимание то, что ему разрешили влететь, то есть, не брать во внимание, что нужно влетать с вакциной – он ничего не нарушал, он получил этот медотвод, неважно, по какой причине. Если мы говорим про правила въезда в Австралию для всех... Я не хотел вакцинироваться, и другие ребята русские. Достаточно было человек, кто не хотел или переболел коронавирусом, было много антител. Но все равно все это сделали. Если смотреть с этой стороны, то не совсем правильно это было. Так что с какой стороны посмотришь, каждый будет отталкиваться от себя.
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Джоковича все же депортировали из Австралии. Справедливость восторжествовала.
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