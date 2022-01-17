Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович, вероятно, не сможет сыграть на турнирах «Большого шлема» в 2022 году, если откажется от вакцинации.

Первый мэйджор сезона уже стартовал без Джоковича – серб пропускает Australian Open, поскольку его австралийская виза была аннулирована из-за проблем с медицинским исключением от вакцинации. Новак был депортирован из Австралии и теперь не сможет сыграть ни на Уимблдоне, ни на US Open – согласно действующим правилам, для въезда в Великобританию и США нужно быть полностью вакцинированным от коронавируса.

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Единственный турнир «Большого шлема,» на котором мог выступить Джокович – «Ролан Гаррос», поскольку протоколы соревнований допускали к участию невакцинированных игроков. Однако 17 января министр спорта Франции Роксана Марасиняню объявила, что для участия в соревнованиях на территории страны спортсменам потребуется вакцинация от коронавируса.

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«Вводятся ковидные паспорта. Как только закон будет принят, вакцинация будет обязательна для попадания в общественные места (стадионы, театры и салоны). Это касается как зрителей, так и участников, как французов, так и иностранцев. Мы будем вместе работать, чтобы сохранить соревнования и стать лицом этих мер на международном уровне», – написала Марасиняню в твиттере.

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