Белорусская теннисистка Виктория Азаренко начала Australian Open с победы над Панной Удварди из Венгрии. Матч первого круга завершился со счетом 6:3, 6:1. В эксклюзивном интервью Eurosport.ru Азаренко прокомментировала встречу, рассказала о предсезонной подготовке и выразила мнение о ситуации Новака Джоковича, который въехал в Австралию непривитым и был выслан из страны.

– Немножко были нервы, как всегда перед турниром. Думаю, я с ними справилась очень хорошо, особенно в решающие моменты. Добавила немного уровень, добавила больше агрессии. Поэтому этим довольна. Но всегда можно найти моменты, где можно улучшить, было пару ошибок, где концентрации не хватало. Но в первых матчах всегда бывает не то что неуверенность – но иногда думаешь, так сделать или так. Надеюсь, к следующему матчу буду более решительная.

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– Ты сказала, что предсезонка была сумбурная. Что ты имела в виду? Что не дотренировала?

– Не могу сказать, что не дотренировала. Я начала подготовку рано, потом заболела коронавирусом, и это меня немного оттянуло. Потом небольшая травма получилась – из-за кашля спину очень зажало. Такие небольшие моменты. Плюс была очень занята разными делами. Было тяжело найти баланс, хотелось сделать все и сразу: и тренироваться, и быть с ребенком как можно больше, плюс еще другие дела. Поэтому бежала за всем и в конце хотя бы смогла поставить приоритеты, что нужно делать.

– Не могу не спросить, потому что эта тема волнует всех. Твое мнение по поводу того, что произошло с Джоковичем?

– Мое мнение – думаю, что он не единственный человек, кто был неправ в этой ситуации. Там было слишком много вопросов ко всем. Но я думаю, если бы правила были черно-белыми – не надо вот этого серого, непонятного. И дальше был какой-то цирк. Никто из этой ситуации не вышел победителем, ничего хорошего не получилось. Надеюсь, в следующий раз правила будут более четкие, чтобы не было никаких способов обойти правила. Я всегда придерживаюсь этой позиции по правилам, хотя привилегии, конечно, всегда бывают у топовых игроков. Но, думаю, это немного другое, когда пандемия и речь идет о здоровье людей, нации. Это другой вопрос.

Также о кейсе Джоковича высказался российский теннисист Карен Хачанов . Он признался, что тоже не хотел вакцинироваться, как и некоторые другие игроки из России, но подчинился правилам.

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