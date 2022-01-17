Российская теннисистка Вероника Кудерметова начала Australian Open с победы над Клэр Лю из США. Матч первого круга завершился со счетом 6:4, 6:4. В эксклюзивном интервью Eurosport.ru Кудерметова поделилась мнением о нервозности первого матча, рассказала о несвойственной ей подаче и взаимоотношениях с мужем и тренером.

– До сих пор чувствуются нервы внутри. Конечно, я рада, что смогла их преодолеть и выиграть этот матч, но все же всегда для всех первый круг очень тяжелый, поэтому нервозность сказалась на матче. Но рада, что смогла все перевернуть в свою сторону.

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– Мне показалось, что подача сегодня была несвойственная тебе. Что считаешь?

– Да, наверное, подача сегодня не была моим оружием. Были какие-то технические неполадки, сдвиги. Надеюсь, завтра у меня будет время отдохнуть, я все поправлю и в следующем матче будет лучше.

– Ты с тренером, мужем ругаешься, выплескиваешь на него. Что говорила ему сегодня?

– Сегодня я, по-моему, не ругалась, и вообще с этого года я закрыла рот, ха-ха. Молчу, слушаю, но сегодня, наверное, были какие-то с моей стороны слова, но это в свой адрес, просто я их громко произносила, – сказала Кудерметова.

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