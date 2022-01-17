Всего лишь год назад пара Карацев-Мунар считалась бы проходной, теперь этот матч финалит первый игровой день – Australian Open стартовал! Почти пятичасовой триллер, думаю, не отпускал никого, кто натыкался на встречу – вчерашний дебютант из России летел выпускнику Академии Рафы Надаля Мунару. Так что полные надежд на легчайший первый круг для Карацева болельщики схватились за головы – Аслану ведь нужно защищать очки полуфинала АО-2021 и наивысшую позицию (18-е место) в АТР. А с такой игрой уверенности в этом совсем не было.

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Один только затащил титул Сиднея после голливудского сезона, второй не вылезал из тени напарников Роберто Баутисты-Агута и Пабло Каррено Бусты. Но первый сет испанец взял у Аслана за 30 минут. Тогда-то разгуливающие по комплексу «Мельбурн-Парк» ценители поняли – просто не будет, а потому подтянулись на новехонький корт на пять тысяч мест.

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И не прогадали – по накалу и хайлайтам матч переплюнул встречи фаворитов турнира Саши Зверева и Рафы Надаля – они оформили соперников в трех партиях. Эти же бились пять сетов. И оба показывали невероятную волю к победе – на двоих 47 брейк-понтов, хотя реализовано лишь 16. Первым это продемонстрировал Карацев во второй партии, когда проиграл первый сет и уступал второй с двумя брейками. Но пульнув мяч в небо и уничтожив ракетку, Аслан выпустил пар и пошел за камбэком: получилось лишь на тай-брейке (7:1). Впервые за год он действительно вышел из себя и перестал казаться безэмоциональной машиной.

Хауме Мунара Фото: Getty Images

Уже тогда ошибки стали подползать и даже перекрывать победные очки в статистике: каждый второй удар российского теннисиста спотыкался о сетку или опускался в миллиметре от линии. За драйвовым розыгрышем и хлестким завершением с форхенда кроссом или бэкхендом по линии следовал нелепый срыв смэша, драйв-воллея у сетки или аут по длине. В любую минуту анфорсы окончательно могли перекрыть дыхание виннерсам.

Что и случилось в третьем сете – его на втором тае вытащил испанец. Но 24-летний уроженец Мальорки то ли из-за нехватки опыта, а может, и класса потерял концентрацию – в четвертой партии уже ему пришлось удирать с 0:3 и доказывать характер. В итоге он даже сравнял, но тут Карацеву помог прорезавшийся прием коротким кроссом с форхенда навылет. В каждой партии Аслан будто добавлял по скиллу, находя все новое противоядие своим же многочисленным ошибкам. Иначе так успешно балансировать у него не получилось.

Поэтому в пятой партии он вновь продолжил ходить к сетке и протоптал эту спасительную дорожку к победе – у троса русский вытащил 44 мяча. Всего Аслан активно выиграл 87 очков и совершил 107 невынужденных, тогда как у соперника скромные 24 виннера против 35 анфорсов.

Евгений Кафельников Фото: Getty Images

Карацев был близок к тому, чтобы перекрыть антирекорд соотечественника Евгения Кафельникова. У российского топа насобиралось 112 невынужденных ошибок в матче с Фернандо Висенте (нынешним тренером Андрея Рублева) на «Ролан Гаррос» 2000 года. Тогда пятисетовый триллер четвертого круга во Франции пошел в счет двукратному обладателю «ТБШ» в личке. Но следом он также в пяти проиграл будущему чемпиону Густаву Куэртену и не подтвердил титул 1996-го.

Другой эпичный до ошибок матч прошел уже на Australian Open с участием первой ракетки мира Новаком Джоковичем. В четвертом круге АО-2016 серб столкнулся с Жилем Симоном, и 15-я ракетка из Франции едва не отправил домой обладателя австралийской чашки того года. За четыре часа и 30 минут серб отметился сотней ошибок при 62 забитых мячах. И все же выиграл тот матч.

Новак Джокович Фото: Getty Images

То ли Карацев не совсем восстановился от головокружительной победы в Сиднее над Энди Маррем в субботу, то ли не рассчитывал получить такой отпор со стороны испанца. А может, это всего лишь не день для российского игрока? Ведь классная игра у Аслана есть, да и это не первый его камбэк в карьере на профессиональном уровне. Возможно, очередное возвращение придаст ему дополнительной уверенности в собственных силах на пути к титулу.

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