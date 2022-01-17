Российский теннисист Аслан Карацев начал Australian Open с победы над Джауме Мунаром из Испании. Матч первого круга завершился со счетом 3:6, 7:6 (1), 6:7 (3), 6:4, 6:4. В эксклюзивном интервью Eurosport.ru Карацев порассуждал, насколько удачным вышел первый матч, сложно ли было играть почти сразу после прилета из Сиднея, а также рассказал о знакомстве с собакой Дарьи Гавриловой.

– Многих любителей тенниса волнует статистика этого матча. Ты уже успел заглянуть в сводки? Знаешь, сколько активных выигрышей и невынужденных ошибок сегодня было?

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– Нет, еще не успел, спасибо большое.

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– 87 виннеров, 107 невынужденных ошибок – на фоне таких цифр как оценишь свою игру? Скорее в позитивном ключе или все-таки негативном?

– Я думаю, в позитивном, так как длинный матч, первая игра, приехал с другого турнира, мало времени адаптироваться, другие погодные условия. Возьму это как позитивный матч, несмотря на то, что он был очень длинным и много ошибок. Все равно я выиграл, так что доволен.

– За последние 48 часов – титул в Сиднее, перелет на Australian Open и почти пятичасовой матч сегодня. Ты вообще успел отдохнуть? И как нужно восстанавливаться и подготавливаться к турниру, на котором тебе защищать очки за полуфинал?

– Я выиграл турнир, не так много времени было. В эту же ночь улетел, всем финалистам предоставили рейс. Мы прилетели где-то в два часа ночи, я выспался, вечером потренировался и сегодня уже был готов играть. Что мне поделать, я был в верхней части сетки, а она играла в понедельник, это решение никак нельзя изменить. Так что такие правила.

– Можно ли сказать, что собака Даши Гавриловой – твой талисман? Видели фотографии – вы часто общаетесь с Дашей? И как получилась эта встреча?

– Я, скорее, общаюсь с ее мужем, он парный игрок, часто вижу его на турнирах. С Дашей тоже общаемся, когда видимся. Да, мне нравится эта собака, я слежу за ее инстаграмом. Очень умный пес, встретил их вчера у отеля. По-моему, была встреча с собакой, они в инстаграме объявили. Я об этом не знал, случайно приехал в отель, увидел эту собаку, поддержал и сфоткался, – сказал Карацев.

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