Eurosport 1 (международная версия), Eurosport 4K, приложение и сайт
3:00 (мск)
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- Клара Бюрель (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания)
- Ига Швёнтек (Польша) – Хэрриет Дарт (Великобритания)
Australian Open
Страдание Цуренко и дроп-шот Рафы в топ-5 1-го дня
Комментатор: Вадим Кольцов.
Ориентировочно 6:00-7:00 (мск)
- Хенри Лаксонен (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия)
- окончание: Николоз Басилашвили (Грузия) – Энди Маррей (Великобритания)
- окончание: Анжелика Кербер (Германия) – Кайя Канепи (Эстония)
Комментатор: Илья Геец.
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
11:00 (мск)
- Сторм Сандерс (Австралия) – Арина Соболенко (Беларусь)
- Микаэль Имер (Швеция) – Стефанос Циципас (Греция)
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев.
Eurosport 1, приложение и сайт
3:00 (мск)
- Клара Бюрель (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания)
- Ига Швёнтек (Польша) – Хэрриет Дарт (Великобритания)
Комментатор: Вадим Кольцов.
Ориентировочно 6:00-7:00 (мск)
- Хенри Лаксонен (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия)
- окончание: Николоз Басилашвили (Грузия) – Энди Маррей (Великобритания)
Комментатор: Сергей Дерябкин
11:00 (мск)
- Ник Кирьос (Австралия) – Лиам Броуди (Великобритания)
Комментатор: Сергей Горбунов
- окончание: Микаэль Имер (Швеция) – Стефанос Циципас (Греция)
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев.
Стефанос Циципас
Фото: Getty Images
Eurosport 2 (российская и международная версии), приложение и сайт
3:00 (мск)
- Дарья Сэвилл (Австралия) – Ребекка Петерсон (Швеция)
- Андрей Рублев (Россия) – Джанлука Магер (Италия)
Комментатор: Илья Рывлин.
Ориентировочно 6:00-7:00 (мск)
- Симона Халеп (Румыния) – Магдалена Френх (Польша)
- окончание: Каспер Рууд (Норвегия) – Алекс Молчан (Словакия)
- начало: Анжелика Кербер (Германия) – Кайя Канепи (Эстония)
- окончание: Каролин Долхайд (США) – Роуз Коллинс (США)
Комментатор: Софья Авакова.
Не ранее 11:00 (мск)
- Лоренцо Музетти (Италия) – Алекс Де Минаур (Австрия)
- Слоан Стивенс (США) – Эмма Радукану (Великобритания)
Комментатор: Александр Собкин
Eurosport Gold, приложение и сайт
3:00 (мск)
- Дарья Сэвилл (Австралия) – Ребекка Петерсон (Швеция)
- Андрей Рублев (Россия) – Джанлука Магер (Италия)
Комментатор: Илья Рывлин.
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Ориентировочно 6:00-7:00 (мск)
- Симона Халеп (Румыния) – Магдалена Френх (Польша)
Комментатор: Софья Авакова.
Ориентировочно 8:00-9:00 (мск)
- Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) или
- Алексей Попырин (Австралия) – Артур Риндеркнек (Франция)
Комментатор: Максим Янчевский.
11:00 (мск)
- Сторм Сандерс (Австралия) – Арина Соболенко (Беларусь)
Комментатор: Александр Каливод.
- окончание: Лоренцо Музетти (Италия) – Алекс Де Минаур (Австрия)
- Слоан Стивенс (США) – Эмма Радукану (Великобритания)
Комментатор: Александр Собкин.
Только на сайте и приложении
- 3:00 (мск) Вера Звонарева (Россия) – Элизе Мертенс (Бельгия)
- Ориентировочно 5:00 (мск) Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анна Бондар (Венгрия)
- Ориентировочно 5:00 (мск) Дарья Касаткина (Россия) – Стефани Фогель (Швейцария)
- Ориентировочно 5:00 (мск) Людмила Самсонова (Россия) – Эмина Бекташ (США)
- 3:00 (мск) Тимофей Скатов (Казахстан) – Норберт Гомбош (Словакия)
- Ориентировочно 5:00 (мск) Елена Рыбакина (Казахстан) – Зарина Дияс (Казахстан)
- Ориентировочно 4:30 (мск) Ричардас Беранкис (Литва) – Роберто Карбальес Баэна (Испания)
- Ориентировочно 5:00 (мск) Анастасия Севастова (Латвия) – Магда Линетт (Польша)
- Ориентировочно 4:30 (мск) Анетт Контавейт (Эстония) – Катерина Синякова (Чехия)
- Ориентировочно 7:00 (мск) Николоз Басилашвили (Грузия) – Энди Маррей (Великобритания).
Смотри Eurosport в приложении или на сайте всего за 149 рублей в месяц, или воспользуйся выгодным предложением и оформи подписку на 12 месяцев по цене восьми – за 1199 рублей в год.
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