Российский теннисист Роман Сафиуллин выступит в основной сетке Australian Open вместо восьмой ракетки мира Каспера Рууда.
Два дня назад норвежец получил травму лодыжки на тренировке и вынужден сняться с турнира, сообщает журналист Дэвид Кейн в твиттере. По словам Рууда, травма не носит серьезный характер, но теннисист все равно готов не на 100 процентов. Норвежец надеется восстановиться к началу грунтовых турниров в Южной Америке.
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Статус лаки-лузера и место в сетке AO получил Роман Сафиуллин. В первом круге российский теннисист сыграет с Алексом Молчаном из Словакии. Матч состоится уже 18 января.
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