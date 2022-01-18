Вторая ракетка России Андрей Рублев выиграл в первом круге Australian Open у итальянца Джанлуки Магера (6:3, 6:2, 6:2), проведя первый матч 2022 года после перенесенного коронавируса. В эксклюзивном интервью Рублев прокомментировал начало сезона и рассказал о подготовке к турниру.

–У тебя получилась не совсем полноценная подготовка к сезону из-за того, что ты приболел после выставочного турнира в Дубае. Насколько хорошо подготовился и насколько подготовка отличалась от того, что было в прошлые годы?

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– Конечно, из-за того, что сезон был длинный и Кубок Дэвиса мы закончили поздно, времени на подготовку было очень мало – еще меньше, чем три недели, потому что я уехал делать визу сразу американскую и вакцинироваться. Узнал, что я болею ковидом, за два дня до вылета на ATP Cup. Благодаря тому, что ATP Cup не надо было играть, в принципе я ничего не пропустил в плане подготовки. Наоборот, даже появились экстра полторы недели, чтобы подготовиться.

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– Ты сегодня очень уверенно победил. Насколько в целом удобно играть в первом круге против такого соперника, как Магер?

– Очень переживал, каким будет первый матч, потому что Магер как раз-таки в последнее время играет очень хорошо и набирает много побед. Буквально неделю назад Карен с ним достаточно тяжелый матч провел. Поэтому было немного волнения из-за того, что не знал, как все сложится и пройдет, потому что месяц не играл, никаких матчей с Кубка Дэвиса официальных. Когда такой перерыв есть, ты не так уверенно себя чувствуешь, есть волнение. Когда понял, что все слава богу нормально, переигрываю – чувствовал себя увереннее и увереннее. Для первого матча очень доволен своей игрой. Посмотрим, как будет дальше.

– Состоялись ли перестановки в твоей команде в межсезонье?

– Насколько я понимаю, все, кто работал, те и работают. Никаких изменений не было.

– Когда ты был еще мальчиком и только пошел заниматься теннисом, ты смотрел теннис по телевизору. На кого любил смотреть, на кого ориентировался, когда выстраивал ту детскую игру?

– Когда маленьким был, смотрел постоянно матчи Марата Сафина и Рафаэля Надаля. За ними двумя сидел больше всего.

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