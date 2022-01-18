Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла швейцарку Стефани Фогеле в матче первого круга Australian Open со счетом 6:3, 6:1. В интервью Eurosport.ru она рассказала о предсезонной подготовке и вспомнила победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.
– Вы прекрасно начали сезон: уже два полуфинала есть плюс сегодня очень уверенная победа. Как оцените межсезонье, подготовку к новому сезону и первые матчи?
– Довольна подготовкой и тем, как она прошла. В принципе, ничего не поменялось, я так же тренировалась в Барселоне. Единственное – подготовка получилась короче, чем в прошлом году. Я всем довольна и мне нравится то, как начался этот сезон. Много хороших побед, победа сегодня. Поэтому всем довольна.
Теннис
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12/01/2022 В 17:08
– Насколько сильно на это повлиял успех в Кубке Билли Джин Кинг? Плюс вы отлично отдохнули на Мальдивах – мы следили за вашими фотографиями и историями.
– Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Действительно, нужно уметь правильно перезагрузиться перед новым сезоном. Тем более, на такой хорошей ноте завершился прошлый – мы выиграли Кубок Билли Джин Кинг, это было очень круто. Особенная победа, потому что в команде выигрывать – я давно этого не испытывала, последний раз в юниорах. Это особенное чувство, было здорово закончить сезон на такой ноте и поехать отдыхать. И начать после этого подготовку.
– В парном разряде вы заявлены с Людмилой Самсоновой. Вы уже успели провести один турнир в Мельбурне в начале года, но в прошлом сезоне и ранее вы играли в основном с Анетт Контавейт. Как появился дуэт с Людмилой и планируете ли играть с ней постоянно?
– Дуэт появился в Чехии, когда был Кубок Билли Джин Кинг. Наши тренеры сконнектились и не то что решили за нас, но предложили друг с другом сыграть пару. Мы с Людой были не против. Люда – классная девчонка, очень классно играет и пару, и одиночку. Мы все это увидели. С ней очень комфортно, поэтому сейчас здесь играем пару, а потом посмотрим.
О предсезонной подготовке также рассказал вторая ракетка России Андрей Рублев – он прошел в первом круге итальянца Джанлуку Магера.
18 января на турнире стартует победительница US Open Эмма Радукану, которая стала селебрити благодаря этому титулу. Вероятно, ей стоит проиграть на АО.
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