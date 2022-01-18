Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев уверенно прошел первый круг Australian Open, обыграв швейцарского теннисиста Генри Лааксонена в трех сетах – 6:1, 6:4, 7:6(3). В интервью Eurosport.ru он прокомментировал матч, рассказал о предсезонной подготовке и назвал фаворитов турнира в отсутствии Новака Джоковича.

– Матч получился хорошим. Небольшие проблемы были только в третьем сете, и показалось, что ты часто ходил вперед к сетке. Это такая тактика была?

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– Нет, такой тактики не было. Но в Австралии всегда довольно быстрые корты, поэтому игра располагает к тому, чтобы выходить к сетке. Сегодня некоторые выходы были не очень удачные. Но, насколько я помню по своим играм в Австралии, всегда здесь так складываются розыгрыши, что часто приходится их завершать у сетки. Поэтому хорошо, что можно как-то больше попробовать в первом круге. А так да, хороший матч, где в третьем сете он круто играл. Поэтому рад, что сумел на своей подаче обойтись без брейк-пойнтов в этом третьем сете и выиграть тай-брейк.

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– В отсутствие Новака Джоковича кто помимо тебя является главным фаворитом этого турнира?

– Мне кажется, если смотреть результаты конца прошлого года, то это я и Саша Зверев. Но, естественно, Рафа выиграл 20 «Шлемов» в своей карьере, поэтому про него точно забывать не стоит. А на «Шлемах» разное может произойти, игроков хороших много. Все игроки, которые входят в топ-30, топ-40, способны выстрелить в течение одной-двух недель.

– Прошлый год был очень удачным как для тебя, так и для России – победа на ATP Cup, в конце сезона– на Кубке Дэвиса. Насколько удалось восстановиться после Кубка Дэвиса? Часто бывает, что именно после финала Кубка Дэвиса игроки долго восстанавливаются, прежде всего, в эмоциональном плане.

– Выбора нет. Была предсезонка 14 дней, чего, естественно, недостаточно, чтобы полноценно подготовиться к сезону. Но это тоже своеобразный опыт – посмотрим, что из этого выйдет. Если говорить про здесь и сейчас, то физически и морально чувствую себя прекрасно. Посмотрим, как пойдет дальше и как будет складываться дальше по сезону.

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