Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова начала Australian Open с уверенной победы над Анной Бондар из Венгрии – матч завершился со счетом 6:2, 6:1. В интервью Eurosport.ru Анастасия рассказала, как перенесла коронавирус в начале года, уже прилетев в Австралию, и как было важно хорошо стартовать на турнире «Большого шлема».

– Расскажите о том, как перенесли коронавирус. Какие были условия в отеле, как прошли тяжелые несколько недель?

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– Я прилетела и на следующий день получила позитивный результат. Чувствовала себя в первые дни не очень, и психологически было непросто, потому что очень усердно тренировалась в предсезонку и настраивалась на новый сезон, а прилетела и не смогла выступать как на первом, так и на втором турнире перед Аustralian Оpen. Испугалась, что не смогу даже Аustralian Оpen играть полноценно и набрать полноценно какую-то форму к «Большому Шлему». Конечно, все это было сложно чисто психологически. Но старалась держаться позитивно, тренироваться потихоньку, набирать обороты, набирать форму. Рада, что сегодня провела очень хороший шикарный матч, очень довольна своей игрой.

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– Насколько тяжело именно с Аustralian Оpen начинать сезон после такого длинного перерыва?

– Да, непросто. Наверно, всем по-разному, но лично для меня непросто. Это такая существенная пауза, потому что обычно играем весь сезон, весь год, каждую неделю турниры, и есть какая-то наигранность. А когда такой перерыв, чуть-чуть расслабляешься, и уже не просто начинать сезон. Я не знала, на каком уровне нахожусь, где моя игра. Особенно перед «Большими шлемами» всегда хочется поиграть несколько турниров, хотя бы один – понять, в какой ты форме находишься. Для меня этот «Шлем», Австралия, всегда непредсказуемый. Непонятный. Но очень рада, что сегодня выиграла.

– В следующем круге вас ждет местная легенда Саманта Стосур, которая проводит свой последний турнир в одиночном разряде. К ней огромное внимание, наверняка ваш матч будет поставлен на большой корт, возможно, вечерним запуском. Вы отлично друг друга знаете – восемь матчей, по четыре победы у каждой. Чего ждете от этого матча?

– Мы друг друга очень хорошо знаем, против друг друга несколько раз играли. Помню, еще когда только начинала играть в туре, Сэм уже, по-моему, была в топ-10. Для меня это новый матч будет послезавтра. Сегодня еще понаслаждаюсь своей победой, а завтра буду готовиться к следующему матчу с Сэм. Мне нужно делать свое дело на корте, а там посмотрим.

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