Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина в трех сетах обыграла соотечественницу Зарину Дияс в матче первого круга Australian Open – матч завершился со счетом 6:7(3), 7:6(3), 6:1. В интервью Eurosport.ru Рыбакина рассказала, как по ходу встречи у нее возникла мозоль, а также ответила на вопрос о травме бедра.

– Вам пришлось отыгрывать матчбол, очень тяжелой получилась встреча. Расскажите, почему был настолько сложный матч?

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– Матч действительно был очень сложным. В первом сете, да и в начале второго я не могу сказать, что хорошо играла. Очень было сложно приспособиться ко всем условиям, очень ветрено, корты достаточно открытые. Все матчи, которые я до этого играла, были на полузакрытом корте в Аделаиде и Сиднее. Условия были другие, а здесь мяч летал быстро, управлять сложно. А в конце второго сета у меня откуда ни возьмись появилась мозоль огроменная, что я после не могла наступить на ногу. Потом стало вообще адски тяжело играть, слава богу, что выиграла.

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– Расскажите о состоянии вашего бедра, из-за которого пришлось сняться с турнира на прошлой неделе.

– С ногой уже лучше. Я тогда отыграла много матчей, потренировалась, и у меня заболела нога. Не хотела рисковать до Аustralian Open, не дай бог травмироваться, поэтому с физио мы сделали все возможные процедуры, чтобы нога прошла.

– В парном разряде вы заявлены с Паулой Бадосой, вы уже играли с ней на «Ролан Гаррос». Какие у вас отношения и чего ждете от этого дуэта? Собираетесь ли играть по ходу сезона?

– Я пару не так часто играю, но в целом, мне кажется, это всегда неплохая тренировка для одиночки. Посмотрим, как пойдет. С Паулой у нас хорошие отношения, хорошо общаемся. Поэтому постараемся получить удовольствие.

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