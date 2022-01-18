Российская теннисистка Людмила Самсонова стартовала на Australian Open с непростой победы над Эминой Бектас из США. В послематчевом интервью для Eurosport.ru спортсменка рассказала об ожиданиях перед игрой с Бектас, важности победы на Кубке Билли Джин Кинг и шансах в матче второго круга с Маркетой Вондрушовой.

– Людмила, поздравляем вас с победой. Вы играли с не очень известной соперницей. Что вы знали о Бектас до матча и как для вас прошла эта встреча?

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– Игра сегодня была очень трудной. Я ее не знала и готовилась к сложному матчу, но с нервами, конечно, было справляться нелегко. Поэтому я очень рада тому, как все закончилось.

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– Прошло порядка двух месяцев с победы в Кубке Билли Джин Кинг. На том турнире вы были признаны самым ценным игроком. Насколько эта победа в составе сборной России придает вам уверенности перед сезоном-2022?

– Это дало мне очень и очень много. Я не могла поверить, как мы вообще это сделали. Конечно, я очень сыграть за Россию и победить. Я была очень рада и после Кубка Билли Джин Кинг у меня стало намного больше уверенности.

– У вас уже есть победный опыт над соперницей по второму кругу – Маркетой Вондрушовой. Вы обыгрывали ее на турнире в Берлине. Какие воспоминания остались об этом матче и к чему готовитесь послезавтра?

– Думаю, будет трудный матч. В Берлине я находилась в хорошей форме и хорошо играла. Не знала, что предстоит играть с Маркетой. Но я думаю, что могу добиться победы.

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