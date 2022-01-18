Белорусская теннисистка Арина Соболенко стартовала на Australian Open с непростой победы над местной спортсменкой Сторм Сандерс. В послематчевом интервью для Eurosport.ru Соболенко рассказала о проблемах с подачей и двойными ошибками, а также поделилась впечатлениями от предновогодней Москвы.

– Начала сезон я не очень, большие проблемы с подачей были, и сегодня я полтора сета продолжала мучаться с подачей. Под таким давлением не смогла сдержать подачу, нашла ритм. Наверное, как-то подуспокоилась и переключилась на работу. Перестала зацикливаться на своей подаче, стала думать: «Окей, что я должна делать, чтобы выиграть этот матч?» То есть я начала играть в теннис, а не думать обо все на свете. Поэтому это был такой переломный момент. Потом уже я брейканула и, выходя на свою подачу, чувствовала себя поувереннее и понимала, что могу составить какую-то конкуренцию.

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– Понимаю, что тебя все замучали по поводу двойных ошибок. Но на твой взгляд, это больше психология или техника?

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– Чисто голова. Не знаю, почему, в какой момент я настолько зациклилась на своей подаче. Может быть, потому что на финале в прошлом году у меня были проблемы с подачей, не могла найти ритм. Всю предсезонку помимо общей работы мы работали над подачей, и все было супер. Если посмотреть на мою подачу во время тренировки, можно подумать: «Как этот человек может иметь проблемы?» Но выходя на матч, я понимаю ответственность. Настолько переживала за двойные, что загнала себя в какое-то невозвратное состояние. Поэтому первые два матча этого сезона мне уже было все равно, я просто думала, как найти подачу, эти ощущения.

– Перед тем, как улететь в Дубаи, ты была в Москве. Как тебе предновогодняя Москва? Видел, ты даже на Красной площади на коньках каталась. Не боялась?

– А чего бояться-то? Нет, у меня надежный был сопровождающий. Но очень красиво, я впечатлена. Я никогда не была на Новый год в Москве, очень впечатлена, насколько все украшена, прямо такая новогодняя атмосфера. А ГУМ-каток – прямо какая-то бомба! – сказала Соболенко.

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