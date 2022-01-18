Eurosport 1 (международная версия), Eurosport 4K, приложение и сайт
3:00 (мск)
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- Мартина Тревизан (Италия) – Паула Бадоса (Испания)
- Эшли Барти (Австралия) – Лючия Бронцетти (Италия)
Australian Open
Циципас поглядел на других фаворитов и не оставил шансов сопернику
Комментатор: Вадим Кольцов.
Ориентировочно в 6:00 (мск)
- Янник Ханфманн (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания)
- окончание: Стефан Козлов (США) – Маттео Берреттини (Италия)
Комментатор: Николай Саприн.
Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Ориентировочно в 9:00 (мск)
- Хуберт Хуркач (Польша) – Адриан Маннарино (Франция)
- Мэдисон Бренгл (США) – Наоми Осака (Япония)
Комментатор: Сергей Горбунов.
Ориентировочно в 12:30 (мск)
- Александр Зверев (Германия) – Джон Миллман (США)
Комментаторы: Софья Авакова и Роман Комин.
Eurosport 1, приложение и сайт
3:00 (мск)
- Мартина Тревизан (Италия) – Паула Бадоса (Испания)
- Эшли Барти (Австралия) – Лючия Бронцетти (Италия)
Комментатор: Вадим Кольцов.
Ориентировочно в 6:00 (мск)
- Янник Ханфманн (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Комментатор: Николай Саприн.
Ориентировочно в 7:00 (мск)
- Карен Хачанов (Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция)
Комментатор: Анна Чакветадзе.
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Ориентировочно в 9:30 (мск)
- Вероника Кудерметова (Россия) – Елена-Габриэла Рузе (Румыния)
Комментаторы: Софья Авакова и Роман Комин.
Не ранее 11:00 (мск)
- Мэдисон Бренгл (США) – Наоми Осака (Япония)
Комментатор: Сергей Горбунов.
Ориентировочно в 12:30 (мск)
- Александр Зверев (Германия) – Джон Миллман (США)
Комментаторы: Софья Авакова и Роман Комин.
Eurosport 2 (российская и международная версии), приложение и сайт
3:00 (мск)
- Армони Тан (Франция) – Элина Свитолина (Украина)
- Квон Сун У (Южная Корея) – Денис Шаповалов (Канада)
Комментатор: Илья Геец.
Ориентировочно в 7:00 (мск)
- Барбора Крейчикова (Чехия) – Сюй Ван (Китай)
- окончание: Карлос Алькарас (Испания) – Душан Лайович (Сербия)
- Маккензи Макдональд (США) – Аслан Карацев (Россия)
Комментаторы: Екатерина Бычкова и Александр Каливод.
Аслан Карацев на турнире в Сиднее
Фото: Getty Images
Не ранее 11:00 (мск)
- Чжен Цинвень (Китай) – Мария Саккари (Греция)
- Гаэль Монфис (Франция) – Александр Бублик (Казахстан)
Комментатор: Владас Ташев
Eurosport Gold, приложение и сайт
3:00 (мск)
- Армони Тан (Франция) – Элина Свитолина (Украина)
- Квон Сун У (Южная Корея) – Денис Шаповалов (Канада)
Комментатор: Илья Геец.
Ориентировочно в 7:00 (мск)
- Барбора Крейчикова (Чехия) – Сюй Ван (Китай)
Комментаторы: Екатерина Бычкова и Александр Каливод.
Ориентировочно в 9:00 (мск)
- Хуберт Хуркач (Польша) – Адриан Маннарино (Франция)
Комментатор: Илья Рывлин.
- Чжен Цинвень (Китай) – Мария Саккари (Греция)
Комментатор: Александр Собкинэ
Только на сайте и в приложении
3:00 (мск)
- Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания)
Ориентировочно в 5:00 (мск)
- Елена Остапенко (Латвия) – Элисон Риск (США)
Ориентировочно в 9:00 (мск)
- Раду Албот (Молдавия) – Александр Вукич (Австралия)
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