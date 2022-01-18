Американский баскетболист «Барселоны» Найджел Хэйс 14 декабря сыграл в Белграде против «Црвены Звезды» в рамках Евролиги и набрал 14 очков. А спустя 2 дня сдал положительный тест на коронавирус и не смог сыграть с «Панатинаикосом» в свой день рождения. На игре в Белграде присутствовал Новак Джокович, который даже сделал с Найджелом совместное фото. Вскоре первый номер АТР тоже получил ставший знаменитым положительный результат, а на баскетболиста посыпались неприятные вопросы.

«Я был в ярости. Я хотел играть, я наконец-то набрал форму и провел два очень хороших матча, а та игра выпала на мой день рождения. А потом я подхватил коронавирус. В мой день рождения, в день матча… И не мог играть, не мог ничего сделать. Я даже был не дома, а в другой стране, в отеле в Европе...

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А теперь все это вернулось. Все говорят о том, что я и Новак заболели коронавирусом. Даты совпадают – он сдал положительный тест в мой день рождения. Люди приходят, пишут всякое в социальных сетях, тегают меня и спрашивают: «Это ты заразил его коронавирусом? Или он тебя?» Но ладно, таковой бывает жизнь», – сказал Найджел ютьюб-каналу «Жальгириса», за который прежде выступал.

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Источник: ютьюб-канал «Жальгириса»

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