Седьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини перед матчем второго круга Australian Open против Стефана Козлова испытал проблемы на входе в раздевалку.

Он мало того, что забыл аккредитацию, отчего его не пропустили, так еще и поскользнулся на полу, рискуя получить травму на ровном месте. Хорошо, охранник сумел его удержать.

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