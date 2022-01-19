Седьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини перед матчем второго круга Australian Open против Стефана Козлова испытал проблемы на входе в раздевалку.
Он мало того, что забыл аккредитацию, отчего его не пропустили, так еще и поскользнулся на полу, рискуя получить травму на ровном месте. Хорошо, охранник сумел его удержать.
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Теннис
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