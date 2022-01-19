Сербский теннисист Душан Лайович после матча первого круга Australian Open позировал на корте с сербским флагом, на котором было размещено фото Новака Джоковича с подписью: «Нравится вам или нет, величайший в истории». Позже он рассказал о реакции на это проявление поддержки.
«Реакция в основном была положительной. Это спонтанный жест – флаг был у болельщиков на трибунах, и они дали мне его после матча», – сообщил Душан.
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Напомним, что во втором круге Australian Open серб проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 1:6, 5:7 и выбыл из числа претендентов на трофей.
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Источник: sportklub.rs.
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