Сербский теннисист Душан Лайович после матча первого круга Australian Open позировал на корте с сербским флагом, на котором было размещено фото Новака Джоковича с подписью: «Нравится вам или нет, величайший в истории». Позже он рассказал о реакции на это проявление поддержки.

«Реакция в основном была положительной. Это спонтанный жест – флаг был у болельщиков на трибунах, и они дали мне его после матча», – сообщил Душан.

Ad

Теннис Подписка на Eurosport стала доступнее! Месяц спорта всего за 149 рублей 12/01/2022 В 17:08

Напомним, что во втором круге Australian Open серб проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 1:6, 5:7 и выбыл из числа претендентов на трофей.

Баскетболист «Барселоны» мог заразить Новака Джоковича коронавирусом, его заваливают вопросами на эту тему

Источник: sportklub.rs.

ATP Роттердам Медведев проиграл Лайовичу и не обгонит Надаля по итогам недели 03/03/2021 В 13:39