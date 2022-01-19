Теннисист из Великобритании Энди Маррей рассказал, что он думает о поддержке фанатов после победы на Открытом чемпионате Австралии. Они кричали «Siuuu!», что означает по-испански «Да!», но все это сливалось в свист и гул.

«Сначала я подумал, что они освистывают меня, но потом понял, что они делают то же самое, что и в поддержку Роналду, когда тот забивает… Это невероятно раздражало», – заявил он.

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Энди в первом круге обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 6:1, 3:6, 6:4, 6:7, 6:4.

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