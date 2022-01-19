Жеребьевка первого «Шлема» нового сезона подарила болельщикам волнительный и звездный матч уже на стадии второго круга. Посеянный под вторым номером в нижнюю часть сетки Даниил Медведев встретится с любимцем австралийских болельщиков и самым ярким шоуменом тенниса Ником Кирьосом.

Потрясающая для столь ранней стадии вывеска образовалась исключительно благодаря Нику, который с Australian Open-2021 почти не покидал континент и провел всего восемь официальных матчей (выиграл лишь три), из-за чего просел в рейтинге до 115-й позиции. Естественно, цифра в ранкинге ATP нисколько не отражает реальных возможностей австралийца: когда он в форме и мотивирован, то способен играть на уровне первой двадцатки.

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Ник Кирьос Фото: Getty Images

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Нет сомнений, что матч против второй ракетки мира и лучшего игрока нового поколения перед родными трибунами – достаточный повод, чтобы выложиться по максимуму. Тем более Ник любит хвалиться победами над сильнейшими теннисистами планеты – он обыгрывал всю большую тройку, а у Джоковича вовсе ведет 2-0. Потенциальный успех в игре с Медведевым раздует эго Кирьоса до масштабов всей Австралии и порвет местных фанатов в клочья от счастья.

Но для победы в игре с Даниилом Нику придется приложить больше усилий, чем он вкладывал во все суммарно матчи примерно за два последних года. И все равно этого может оказаться недостаточно – уж слишком силен и хорош Медведев на австралийском харде. Но русскому топу тоже необходимо включить максимальную концентрацию, чтобы не допустить сенсацию. А еще ему нужен сам этот матч с Кирьосом, чтобы шансы на титул стали в несколько раз выше.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

После изгнания из Австралии Новака Джоковича Даниил превратился для букмекеров и фанатов в главного претендента на титул. Даже сам Медведев, хоть и с присущей скромностью, включил себя в список главных претендентов наряду со Зверевым и Надалем.

Безусловно, отсутствие Новака упростило Даниилу задачу по завоеванию трофея, но еще сильнее ее облегчила сетка: если быть реалистом, в нижней части у русского почти нет соперников. Большенство сеяных – Рублев, Оже-Альяссим, Циципас, Шварцман, Де Минаур, Чилич – клиенты Медведева (особенно на харде). Поэтому путь до финала для Даниила стал похож на немецкий автобан – идеальная трасса без пробок и помех. И в этом главная опасность.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Медведев приучил, что всегда сконцентрирован на цели, но сетка без дополнительной конкуренции может расслабить даже такого максималиста и профессионала. Поэтому матч против Кирьоса – то, что необходимо Даниилу на этом турнире и конкретно на данной стадии.

Ник был сильнее Медведева в обоих матчах (в Риме и Вашингтоне в 2019-м), поэтому дополнительной мотивацией для Даниила станет возможность взять реванш, по-хорошему завестись. «С тех пор я стал более хорошим теннисистом – в плане рейтинга и титулов. Это добавляет опыта, за счет которого можно выигрывать матчи, которые раньше проигрывал, у соперников, которым раньше проигрывал», – считает Медведев.

Даниил Медведев и Ник Кирьос Фото: Getty Images

А еще матч с Кирьосом – не только возможность ощутить эмоцию крупного турнира, но и шанс настроить контакт с болельщиками. В Австралии, где трибуны могут заполняться не более чем на 50% и принимают в основном местных фанатов, есть проблемы с поддержкой. Поэтому, если в матче не участвует хотя бы один австралиец, даже на центральном стадионе царит камерная обстановка.

Все знают, какое влияние и интерес Медведев производит на фанатов в США, но в Мельбурне он пока не добился даже половины от американского внимания. В предстоящей встрече Даниил вполне может устроить баттл с Ником, который точно не откажется от элементов шоу и в таком значимом матче.

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Учитывая харизматичность и остроумие Медведева, своими яркими выходками он вызовет у болельщиков реакцию, негативную или позитивную – неважно. Главное, чтобы позднее, на протяжении турнира, зрители не оставляли русского в покое – это поможет Медведеву не зачерстветь и чувствовать нерв даже в самых проходных играх.

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