Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open, обыграв румынку Габриэлу Рузе со счетом 6:2, 7:5. После матча Кудерметова дала интервью Eurosport и рассказала о том, как проводит свободное время в Мельбурне, а также поделилась ожиданиями от матча с Марией Саккари.

– Вероника, поздравляем вас с победой. Она получилась непростой: во второй партии вы уступали со счетом 2:5. Но, как показалось, очень вовремя нашли свой теннис и до конца игры отдали лишь несколько мячей. За счет чего удалось переломить ход матча?

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– Даже когда проигрывала 2:5, то ловила себя на мысли, что делаю правильные вещи. Просто мешали какие-то небольшие ошибки, которые приводили к проигрышам на подаче и не позволяли взять прием. Я продолжала делать те же вещи, но агрессивнее и жестче, с большим настроем. Рада, что все сложилось в мою пользу.

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– Как проводите свободное время в Мельбурне? Удатся ли что-то посмотреть или прогулки ограничены в связи с коронавирусными ограничениями?

– По сравнению с прошлым годом все гораздо свободнее и на чуть большем релаксе. Пару раз мне удалось погулять: сходила на улицу, в зоопарк. Но времени особо нет из-за игр и тренировок: возвращаюсь домой уже очень поздно. Когда приходишь в номер, хочется просто полежать, отдохнуть и восстановиться, поэтому я не так часто гуляю здесь.

– Скорее всего, дальше вам предстоит встреча с Марией Саккари. Есть ли у вас какие-то мысли о предстоящей игре?

– Я жду этого поединка – всегда интересно играть с соперниками, которые находятся в топе. Сразу будет видно, чего мне не хватает и в чем нужно прибавить, поэтому я с нетерпением жду этот матч. По-моему, по личным встречам у нас счет 1-1, так что я уверена, что это будет интересный матч. Борьба будет как с моей, так и с ее стороны. Поэтому нас ждет интересный поединок.

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