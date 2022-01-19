Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open, обыграв француза Бенжамена Бонци со счетом 6:4, 6:0, 7:5. После матча москвич дал интевью Eurosport.

– Карен, твой третий запуск плавно превратился в вечернюю сессию. Насколько сложно так долго ждать выхода на корт?

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– Конечно, в этом есть свои неудобства. Планируешь одно, а получается другое. В результате, сегодня я поел раза три, четыре раза размялся… И вот так выходишь, снова разминаешься, а матч все не заканчивается.

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– Четвертый раз на Australian Open ты дошел до третьего круга. Дальше у тебя Надаль и счет 7-0 не в твою пользу. Какие ожидания от этой игры?

– Я ждал и надеялся на встречу с Рафой. В последний раз мы играли с ним на Кубке Дэвиса в 2019 году, достаточно давно относительно. У нас с ним были очень близкие матчи на самом деле – один из них на US Open. Тогда играли где-то 4,5 часа. И до этого в Торонто в полуфинале. Последние три встречи были очень близкие и качественные. Пару лет мы с ним не играли, поэтому будет очень интересно с ним сразиться.

– Как оцениваешь свою физическую форму?

– Чувствую себя замечательно. Сыграл достаточное количество матчей для подготовки к этому турниру. Проблем с физикой нет.

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