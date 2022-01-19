Аслан Карацев вышел в третий круг Australian Open – российский теннисист обыграл Маккензи Макдональда из США со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. В послематчевом интервью для Eurosport Карацев поведал о трудностях в игре второго раунда, сотрудничестве с новым тренером и дал оценку следующему сопернику – Адриану Маннарино.

– Прежде всего хотелось бы спросить про твое физическое состояние – после пятисетового матча в первом круге, после турнира на прошлой неделе. Как сегодня себя ощущал?

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– В плане физической подготовки чувствую себя хорошо. Вчера был день отдыха: я потренировался, восстановился, сходил на массаж. Так что сегодня был полностью готов играть. Мы долго ждали начало матча, из-за этого в первом сете было ощущение что еще не вошел в игру. Во втором-третьем сете стал играть активнее, больше входить в корт, контролировать игру, доминировать. Так что все сложилось удачно.

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– Сегодня салют периодически вмешивался в игру. Насколько это мешало?

– Иногда между первой и второй подачей вылетал салют – это было неожиданно. Приходилось ждать, когда он закончится.

– У тебя новый тренер – Габриэль Трухильо. Что-то уже можешь рассказать про работу с ним, в чем особенности его подхода?

– У нас хорошие взаимоотношения: он понимает мою игру, складно идет работа на корте. Было недостаточно времени: мы всего три недели тренировались вместе в Барселоне и было поздно уже оформлять визу в Австралию, так как это нужно делать за полтора месяца. Поэтому мы решили, что после Австралии он поедет со мной на несколько турниров: посмотреть, каким будет самочувствие на турнирах, как сложится связь и так далее.

– Следующий матч у тебя с Адрианом Маннарино, который довольно неожиданно обыграл Хуберта Хуркача. Стало ли это неожиданностью для тебя и чего ждешь от предстоящей игры?

– Он сложный и неудобный соперник со своим стилем. Все мячи у него стелятся, очень хорошо играет на чужой скорости. Мне нужно будет подготовиться, разработать свой план игры и действовать активнее.

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