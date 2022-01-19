EUROSPORT 1 (Международная версия), приложение и сайт
3:00 (мск)
Ализе Корне (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)
Теннис
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12/01/2022 В 17:08
Синьюй Ван (Китай) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Комментатор: Борис Собкин

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Ориентировочно в 6:30-7:00 (мск)
Камиль Майхрзак (Польша) – Алекс Де Минаур (Австралия, 32)
Чжэн Шуай (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан, 12)
Энди Маррей (Великобритания) – Таро Даниэль (Япония)
Комментатор: Максим Янчевский
Ориентировочно 11:00 (мск)
Ник Кирьос (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 2)
Комментатор: Илья Геец

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Симона Халеп (Румыния, 14) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев
EUROSPORT 2(Международная версия)
3:00 (мск)
Анетт Контавейт (Эстония, 6) – Клара Таусон (Дания)
Хейли Баптист (США) – Мэддисон Инглис (Австралия)
Комментатор: Николай Саприн

Анетт Контавейт

Фото: Getty Images

Ориентировочно 6:30-7:00 (мск)
Себастьян Баез (Аргентина) – Стефанос Циципас (Греция, 4)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9)
Комментатор: Вадим Кольцов
11:00 (мск)
Данка Ковинич (Черногория) – Эмма Радукану (Великобритания, 17)
Стив Джонсон (США) – Янник Синнер (Италия, 11)
Комментатор: Кирилл Дышловой
Eurosport 1, приложение и сайт
7-7:30 (мск)
Рыбакина – Чжэн Шуай (или Касаткина – Линетт)
По окончании встреча Де Минаур – Майхрзак
По окончании Маррей – Даниэль

Энди Маррей на турнире в Сиднее

Фото: Getty Images

Комментаторы: Софья Авакова и Роман Комин
11:00 (мск)
Кирьос – Медведев
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев
Eurosport Gold, приложение и сайт
8:00-9:00 (мск)
Ришар Гаске – Ботик Ван де Зандсхулп
Комментатор: Сергей Горбунов
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