Сербский теннисист Новак Джокович приобрел 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, разрабатывающей лекарство против COVID-19.
О сделке с первой ракеткой мира сообщил руководитель QuantBioRes Иван Лонкаревич, назвавший себя предпринимателем. По его словам, инвестиции были сделаны Джоковичем в июне 2020 года, однако сумму сделки Лонкаревич отказался озвучить.
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По словам Лонкаревича, компания работает над лечением от коронавируса, а не над вакциной. QuantBioRes разрабатывает пептид, который препятствует заражению коронавирусом клеток человека. Предприниматель подчеркнул, что в компании около 11 исследователей из Дании, Австралии и Словении. Клинические испытания препарата планируют начать в Великобритании летом 2022 года.
Теннис
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Согласно датскому реестру компаний, Джоковичу и его жене Елене принадлежит доля 40,8% и 39,2% компании соответственно. Представитель первой ракетки мира не ответил на запрос Reuters о комментарии.
Австралия одобрила вакцину «Спутник V» уже после старта AO. Сообщалось, что ей хотел привиться депортированный Новак.
Похоже, Джокович не сможет сыграть на турнирах «Большого шлема» в 2022 году, пока не вакцинируется.
Источник: Reuters
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