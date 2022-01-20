Теннисный аналитик Крэйг О’Шоннеси, ранее сотрудничавший с Марией Шараповой, Маттео Берреттини и три года входивший в команду Новака Джоковича, раскритиковал белоруску Арину Соболенко за громкий крик во время игры.
«Арина Соболенко была бы лучшим игроком во всех отношениях, если бы прекратила так громко кричать во время ударов по мячу. Мощи ей и так хватает. Шум во время контакта на 100% лишний.
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Бьюсь об заклад, если бы Арина провела несколько тренировочных сетов и попробовала производить поменьше шума, она бы открыла улучшенную и более радостную версию своей игры. И это помогло бы контролировать эмоции. Это не проблема, на самом деле», – написал О’Шоннеси в твиттере.
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