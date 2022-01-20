Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open, обыграв литовца Ричардаса Беракиса со счетом 6:4, 6:2, 6:0. В интервью Eurosport он рассказал, как относится к матчам первым запуском, и поделился подробностями тестирования на коронавирус в Австралии.

– Второй круг – матч стартового запуска. Говорят, у топ-игроков, сеяных, иногда спрашивают, каким запуском их поставить. Это происходит или просто узнаешь и выходишь играть?

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– Лично у меня точно никогда не спрашивали. Не знаю, спрашивали ли у тренера, но думаю, что нет, потому что тренер бы у меня спросил. Думаю, в моем случае точно никогда не спрашивали. Но мне кажется, часто такое случается – когда такие ребята как я стоят более-менее высоко по рейтингу, но еще не какие-то большие имена. Чаще всего их ставят в первые запуски, потому что должен быть плюс-минус неплохой корт, матчей много, и уже более именитые должны играть на этих кортах. Тогда чаще бывает, что первым запуском ставят. В том году тоже так было, я много матчей играл первым запуском.

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– Ты не первый год в Австралии: играл и первым запуском, и ближе к вечеру. Тебе как комфортнее?

– Конечно, если учитывать, что выигрываешь – приятнее первым. Выиграл, весь день впереди, завтра целый день отдыха. Получается в сумме где-то дня потлора, а то и два. А если ставят вечером играть, то у тебя теряется уже день, потому что ты все равно в волнениях, в предматчевом состоянии, что и как будет, поэтому если выигрываешь, то лучше выигрывать первым запуском.

– Уго Умбер сдал положительный тест на ковид. Хочется спросить, а проводится ли система тестирования применительно к тебе? Как часто это происходит?

– У меня лично тестирование сейчас не происходит, так как я только переболел. Когда я летел в Австралию, я еще был positive, но уровень ковида СС – как он называется, не буду врать – был очень низкий и неопасный, и мне разрешили. Плюс я просидел больше десяти дней на карантине. По прилету мне нужно было сдать тест на антитела, я его сдал, он был негативным, и ПЦР-тест я не делал. Возможно, он бы до сих пор показывал положительный. Но я уже не заразный и не опасный. Так как я переболел, уже не делаю ПЦР-тест.

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