Серб Новак Джокович ведет переговоры с юристами о предъявлении иска правительству Австралии на 3,8 миллиона евро за жестокое обращение. Первая ракетка мира и его окружение считают, что с ним плохо обращались в карантинном отеле Мельбурна и держали фактически в плену.

Непривитый 34-летний теннисист сперва получил визу, но ее аннулировали и депортировали его перед началом Australian Open. Источник утверждает, что сумма ущерба включает в себя компенсацию за призовые в размере 2,75 миллиона евро, которые мог выиграть Джокович.

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Источник: The Sun.

Australian Open Австралийский суд опубликовал полное решение по делу Джоковича 41 МИНУТУ НАЗАД