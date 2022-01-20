На сайте федерального суда в Мельбурне опубликовано полное решение по делу Новака Джоковича. Сербский теннисист пытался оспорить законность аннулирования его визы, но суд признал действия министра иммиграции Алекса Хоука законными.

В решении суда указано следующее: по закону министр имел право аннулировать визу, если посчитал, что Джокович может представлять опасность общественному здоровью и порядку.

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Он имел право сделать вывод, что Джокович выступает против вакцинации, а это может послужить плохим примером для подражания, особенно молодым и впечатлительным людям из-за его звездного статуса.

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Министр мог опасаться, что поддержка Джоковича противниками вакцинации может вылиться в нарушения общественного порядка, а несоблюдение мер безопасности после обнаружения ковида со стороны Новака способно также привести к подражанию.

Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение

Источник: сайт федерального суда Австралии.

Australian Open Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение ЧАС НАЗАД