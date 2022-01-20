Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, переиграв 37-летнюю австралийку Саманту Стосур со счетом 6:2, 6:2. Стосур после этого матча завершила карьеру в одиночном разряде, и Павлюченкова поделилась с Eurosport.ru эмоциями от встречи, а также рассказала, что не ставила целей на турнир.

– Поздравляем с победой. Это было очень убедительно, очень уверенно. По вашим ощущениям, какие-то сложные в психологическом или каком-то другом плане моменты были в этой встрече?

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– По счету было легко, но для меня все встречи по-своему сложные. Иногда играешь сам против себя, сам с собой, а сегодня такой достаточно эмоциональный для меня был матч, потому что я знала, что он последний для Сэм Стосур. Как я ни старалась фокусироваться на себе и думать о себе, все равно иногда уносило. Я просто хорошо знаю Сэм, переполняли эмоции. Уносило иногда, и из-за этого было сложно. И публика – приятно, что много народа сегодня пришло. Такой да, микст эмоций, но я рада, что справилась в итоге.

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– Вы сказали, что знали, что матч последний для Сэм. Но это вы сделали его последним.

– Да, в принципе. Конечно, я хочу выигрывать, всегда выхожу с таким настроем. Гарантий никаких нет. Я имела в виду, что я знала – возможно, это ее последний матч и последний турнир.

– Главное – в нужное русло направить эти эмоции.

– Да. Иногда не получается, но сегодня получилось, я довольна своей игрой и тем, как я выступаю здесь на Australian Open.

– В физическом плане как себя чувствуете? Переболели недавно, физическое состояние больше всего интересует ваших болельщиков.

– Это единственное, о чем я действительно переживала до турнира. Было сложно и непросто, от этого, конечно, уверенность иногда покидала меня. Я не совсем понимала, в каких я кондициях, смогу ли. Погодные условия тяжелые здесь – то ветер, то очень жарко – боялась вот этого. Но пока нормально, стараюсь позитивно бороться с этим и потихонечку набираю обороты..

– Конкретную цель в преддверии старта Australian Open перед собой ставили?

– Вообще нет. Именно на этот турнир не ставила никаких целей из-за того, что было непросто после ковида. И поэтому я сразу решила, что целей никаких здесь ставить не буду. Каждая победа сейчас – просто счастье и бонус. Поэтому, конечно, хочется дальше и лучше.

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