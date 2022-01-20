После победы во втором круге Australian Open над полькой Магдой Линетт (6:2, 6:3) российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от встречи, рассказала чего ждет от соперничества еще с одной полькой – Игой Швёнтек на следующей стадии, а также порассуждала, кто в футболе более достоин «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.

– Даша, привет, поздравляем тебя с победой. Две довольно легкие победы по счету, как ты, всем ли довольна? Показалось, что были моменты чуть более сложные в геймах, но ты сразу включалась, жестче начинала играть, это так?

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– Да, сегодня, на самом деле, матч вообще не по счету, особенно во втором сете в конце было сложно. Моя соперница включилась, начала играть более агрессивно. Мне сегодня помогла моя подача, то есть я ни одного гейма на своей подаче сегодня не отдала, и это, конечно, придавало уверенности по ходу матча, что у меня есть такое оружие, оказывается. Вот. А в целом, я довольна тем, как шел матч. Я была сконцентрирована с самого начала до самого конца. Сегодня довольно-таки жарко, поэтому я рада, что смогла достаточно быстро закончить матч.

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– Следующий матч у тебя с Игой Швёнтек. Играла ты с ней прошлым летом в Исборне, такой странный немножко был по счету матч: первый сет проиграла, два потом уверенно выиграла. Чего ждешь вообще от этой игры?

– Не знаю. Жду матча, там посмотрим, загадывать никогда не стоит, потому что никогда не знаешь, как ты себя будешь чувствовать, как будет чувствовать себя соперник. Конечно, буду настраиваться на тяжелый матч, а там уже игра покажет. Третий круг. Она уже выгралась в турнир, я тоже сыграла достаточно много матчей, поэтому, я думаю, будет прикольный матч.

– И вот еще такой вопрос хотел тебе задать, как болельщице «Барселоны», как футбольной фанатке. Много говорят про это: кто все-таки заслужил «Золотой мяч» за прошлый год – Месси или Левандовский? Или, может быть, кто-то еще?

– Я считаю, что за прошлый год – Месси. Левандовский заслужил в позапрошлом году, когда, к сожалению, не повезло, что не было награждения. Там он безусловно без всяких вопросов выиграл этот «Золотой мяч». В прошлом году, я считаю, что Лео абсолютно заслуженно за Кап Америку получил свой «Золотой мяч». За «Барселону», за «Барселону»! Не за «ПСЖ».

– Спасибо, большое, Даша, удачи в дальнейшем.

– Спасибо большое.

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