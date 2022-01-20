В какую-то секунду показалось, что Медведев не выспался, устал или того хуже – плохо себя чувствует или приболел. Его лицо и действия на протяжении трех часов не выражали ни-че-го! Не радовал он и протестными жестами, которыми обычно объясняет недовольство. Даню не вывели ни забеги Кирьоса вдоль корта после фантастического спасения у сетки, ни вечная болтовня австралийца с судьей, ни даже гул местной толпы. Тактика ли это, а может, и правда какие проблемы?

Но Даниил развеял опасения во время комплиментарного вью с Джимом Курье после победы. Там он, как обычно, в язвительной манере, поставил неуд фанатам за поведение: попросил трибуны чуть снизить градус и убрать свист – россиянин не слышал собеседника. Фанаты тут же послушались и притихли, ведь сгусток шума, в котором все теннисисты на АО слышат неприятное «бу», всего лишь «Siuuu» или «да» на испанском. Или отсылка к фирменному празднованию голов Криштиану Роналду.

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Даниил Медведев Фото: Getty Images

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Даниил, возможно, и знал о новом приколе австралийцев. Но, как оказалось, такая особенность раздражает не только Энди Маррея, который и рассекретил подражателей футбольного гения. «Просто немного разочаровывает, когда болельщики создают столько шума, аплодируют перед второй подачей, чтобы я сделал двойную ошибку. Не все так делали», – пожаловался Медведев Курье.

Это уже привычные слова от Дани: как профессиональный теннисист и просто человек он хочет хоть малейшего порядка и уважения. Поэтому Медведев впервые в карьере был настолько холоден и сосредоточен, держал все в себе. И в этом поведении чувствуется не просто стратегия, а принципиальная позиция. Ведь Ник – олицетворение фанатского произвола среди профессиональных игроков. Он нарочито выводит людей на эмоции, которые слегка граничат с неподобающим поведением и разрушают привычное представление о теннисе: грация и умеренность для них попахивает нафталином. Так что включаться в ту же игру реакций Медведеву не дала гордость. Ведь он является негласным бойцом с таким поведением.

Но, казалось, именно эта вспышка была катастрофически нужна русскому в третьем сете – у Медведева совсем не шла первая, что, удивительно, ведь он настрелял 31 эйс. Иногда Даня плохо пользовался обводящим ударом: пробивал на ракетку Ника и создавал тому шансы для камбэка. Редко по-настоящему огненным получался и его коронный удар слева по линии. Общеизвестно, что Ник разгильдяй и не любитель пахотных тренировок, и именно физика подвела его в четвертой партии. Если дистанцию «Мастерсов» и турниров серии 250 и 500 он еще может преодолеть, то для победы над топом в пятисетовике ему не хватает выносливости. Сказался и перенесенный не так давно ковид.

Медведев прошел принципиального во всех отношениях игрока – теперь сетка сама приглашает Даню в финал. Достаточно воспользоваться шансом, но все же не злоупотреблять тактикой игры без эмоций. Современные теннисные матчи нередко напоминают футбольные: молодые фанаты все чаще видят в камерности надменность и высокомерие. Драйва и жизни они добавляют вот такими назойливыми кричалками. С этим Медведев знает как бороться.

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