Австралийский теннисист Ник Кирьос отметился забавной реакцией на вопрос журналиста во время пресс-конференции после матча второго раунда Australian Open против Даниила Медведева.
Россиянин победил со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 и прошел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Похоже, первое в карьере поражение от Медведева сильно расстроило Ника.
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«Что буду на ужин? Не знаю, чувак... Чертову подачу Даниила. Прямо в глотку!» – сказал Кирьос на пресс-конференции. Его слова приводит журналист Бен Ротенберг.
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