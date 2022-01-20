Австралийский теннисист Ник Кирьос отметился забавной реакцией на вопрос журналиста во время пресс-конференции после матча второго раунда Australian Open против Даниила Медведева.

Россиянин победил со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 и прошел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Похоже, первое в карьере поражение от Медведева сильно расстроило Ника.

Ad

«Что буду на ужин? Не знаю, чувак... Чертову подачу Даниила. Прямо в глотку!» – сказал Кирьос на пресс-конференции. Его слова приводит журналист Бен Ротенберг.

Теннис Подписка на Eurosport стала доступнее! Месяц спорта всего за 149 рублей 12/01/2022 В 17:08

А депортированный с AO Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение

Australian Open Медведев отключил эмоции и вынес Кирьоса. Тактика сработала 31 МИНУТУ НАЗАД