Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open – российский теннисист обыграл Ника Кирьоса со счетом 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2. В послематчевом интервью для Eurosport вторая ракетка мира поведал о настрое на матч с австралийцем, любимых гифках и мемах со своим участием, а также о Криштиану Роналду в команде по фэнтези.

– Даниил, твое состояние сегодня уже окрестили как «правильное состояние души»: имея в виду поведение на корте, восприятие того, что было вокруг матча. Как ты оценишь это для себя? Такое ощущение, ты даже не с первых секунд понял, что происходит.

Ad

– Мне кажется, этого до конца не понял никто: и Ник, и наверное даже сами австралийцы. С моральной точки зрения получился сильный матч: мне удавалось держать концентрацию на протяжении всей игры. Даже в тех моментах, когда дважды в матче он меня брейканул и однажды даже взял за счет этого сет. Считаю, в этом нет моей вины или ошибки – он хорошо сыграл. Где-то мне не очень везло: иногда ты можешь подать эйс, иногда – двойную. Но весь матч я был сконцентрирован, старался держать высокий уровень интенсивности игры. В итоге это сработало – я сумел его дожать в самые важные моменты матча.

Теннис Подписка на Eurosport стала доступнее! Месяц спорта всего за 149 рублей 12/01/2022 В 17:08

– Как ты себя сдерживал? Например, он украл у тебя полотенце на переходе, делал еще какие-то вещи. Ты просто говорил себе: «Не надо реагировать»?

– Да, я видел, как он забрал полотенце. Но я ничего себе не говорил – просто знал, что моя задача на этом корте играть в теннис как можно лучше и победить. Другое дело, если бы это происходило пять лет назад. Тогда я был более вспыльчивым по различным причинам: может, мало работал над собой, может, был моложе и мало что еще видел в жизни. Наверное, я бы отреагировал и на него, и на публику.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

На данный момент я очень доволен, как провел такой тяжелый матч: против Ника, у которого на корте есть свои приемчики, против австралийской публики, которая его поддерживала. Я очень рад, что весь матч сумел держать концентрацию на корте: какой удар сделать следующим, куда выполнить следующую подачу. Это сильно помогло мне выиграть сегодня.

– Твои реакции на болельщиков и так далее... С этим делают много гифок и мемов. Тебе они попадаются, может, даже есть любимые?

– Бывает иногда. Мне кажется, больше всего используют гифки – особенно в группах. Например, у нас есть чаты по Play Station или фэнтези-футболу. И там как раз-таки бывает, если у меня хороший тур или наоборот плохой, то присылают какую-нибудь гифку со мной в группу. Смешно, прикольно. Когда можешь найти себя в гифках в WhatsApp – это конечно сильно.

– Ты сам сказал про фэнтези. Часто берешь в команду Криштиану Роналду? Сейчас, после «SIIIIIIIU!» на камере, может быть, ставить его будешь реже или наоборот чаще?

– От этого точно не зависит – скорее как выбор падет. Например, он был у меня в составе долгое время, но перед матчем с «Астон Виллой» писали, что его, скорее всего, не будет. Я обменял его на Кейна – это было классное решение. Посмотрим, как оно скажется на дистанции.

Australian Open Кирьос: «Что буду на ужин? Чертову подачу Медведева прямо в глотку!» 2 ЧАСА НАЗАД