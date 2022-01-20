EUROSPORT 1 (Международный), приложение и сайт
3:00 (мск)
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Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – Элина Свитолина (Украина, 15)
Australian Open
Эпическое сражение Медведева и Кирьоса. Даниил – скала!
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Алена Остапенко (Латвия, 26)
Комментатор: Владас Ташев
Виктория Азаренко
Фото: Getty Images
Ориентировочно 6:30-7:00 (мск)
Карлос Алькарас (Испания, 31) – Маттео Берреттини (Италия, 7)
Не ранее 8:00 (мск)
Александр Зверев (Германия, 3) – Раду Албот (Молдова)
Комментатор: Анна Чакветадзе
11:00 (мск)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Камила Джорджи (Италия, 30)
Комментатор: Вадим Кольцов
Ориентировочно 12:30-13:00 (мск)
Карен Хачанов (Россия, 28) – Рафаэль Надаль (Испания, 6)
Комментатор: Николай Саприн
Карен Хачанов и Рафаэль Надаль
Фото: Imago
EUROSPORT 1 (Россия), приложение и сайт
3:00 (мск)
Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – Элина Свитолина (Украина, 15)
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Алена Остапенко (Латвия, 26)
Комментатор: Владас Ташев
Ориентировочно 6:30-7:00 (мск)
Карлос Алькарас (Испания, 31) – Маттео Берреттини (Италия, 7)
Комментаторы: Екатерина Бычкова и Александр Каливод
Не ранее 11:00 (мск)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Камила Джорджи (Италия, 30)
Эшли Барти
Фото: Getty Images
Карен Хачанов (Россия, 28) – Рафаэль Надаль (Испания, 6)
Комментатор: Николай Саприн
EUROSPORT 2 (Международный), приложение, сайт
3:00 (мск)
Нурия Парризас (Испания) – Джессика Пегула (США, 21)
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания, 8)
Комментатор: Сергей Горбунов
Ориентировочно 6:30-7:00 (мск)
Райли Опелка (США, 23) – Денис Шаповалов (Канада, 14)
Комментатор: Александр Собкин
Не ранее 11:00 (мск)
Аманда Анисимова (США) – Наоми Осака (Япония, 13)
Аслан Карацев (Россия, 18) – Адриан Маннарино (Франция)
Комментатор: Софья Авакова
Аслан Карацев
Фото: Getty Images
В 13:30 (мск) переход на прямой эфир горнолыжного спорта
Eurosport Gold, приложение, сайт
3:00 мск
Нурия Парризас (Испания) – Джессика Пегула (США, 21)
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания, 8)
Комментатор: Сергей Горбунов
Ориентировочно 6:30-7:00 (мск)
Райли Опелка (США, 23) – Денис Шаповалов (Канада, 14)
Комментатор: Александр Собкин
Не ранее 8:00 (мск)
Александр Зверев (Германия, 3) – Раду Албот (Молдова)
Комментаторы: Илья Геец и Вадим Кольцов
Ориентировочно 12:30-13:00 (мск)
Аслан Карацев (Россия, 18) – Адриан Маннарино (Франция)
Комментатор: Максим Янчевский
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