Российский теннисист Андрей Рублев объяснил свои слова в интервью Eurosport – спортсмен сказал, что прилетел на Australian Open с положительным анализом на коронавирус.

«Свой первый положительный тест я сдал за несколько дней до официального заявления в соцсетях, которое сделал, потому что уважаю зрителей и болельщиков. Считаю, что они должны знать, почему меня не было на ATP Cup. Я сразу изолировался. Правила в Испании весьма простые – карантин 10 дней. Все это время я не выходил из дома. Тренироваться начал за несколько дней до вылета в Австралию.

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В Мельбурн мы с командой прилетели, соблюдая все протоколы. Карантин был позади, прививки поставлены. По прилете сразу сдали тест на антиген. Результат был отрицательным, значит, я мог свободно перемещаться. Кстати, до Австралии, к концу карантина, все мои тесты на антиген также были отрицательные. Вплоть до вылета в Мельбурн. А уровень ТС был на отметке 35. Это не опасно для окружающих и означает, что я не являлся заразным. Несмотря на это, я отсидел весь положенный срок. Все это время я был на связи с врачами, представителями турнира. Никаких правил не нарушал. Я бы никогда не подверг опасности жизни других людей. Я взрослый человек и несу ответственность за свои действия. Мне жаль, что в опубликованной информации иногда теряется смысл и мой предыдущий рассказ получился весьма скомканным. Надеюсь сейчас, у меня получилось правильно донести свои мысли», – сказал Рублев.

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